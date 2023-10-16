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البصارة طبق شتوي يزين موائد العائلات

10/16/2023 11:30:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






مادبا- بلهفة وشوق، تتأهب الأربعينية أم رفيف الشوابكة لإعداد المأكولات الشتوية النباتية التي تمنح الطاقة والدفء لأفراد عائلتها، إذ تنهمك في تحضير أكلة "البصارة" التي اعتادت على طهيها لتزين مائدة العائلة بمذاقها اللذيذ.
البصارة نوع من أنواع الحساء ومن المأكولات الغذائية المفيدة، وفق ما ذكرته أم رفيف، مؤكدة بأنها تعلمت إعدادها من والدتها وهي في مقتبل العمر.
وتتكون البصارة من العدس المقشور أو الفول الجاف المجروش والملوخية الناشفة والكزبرة الخضراء وزيت الزيتون والثوم والليمون والبقدونس، مع بعض التوابل التي تضاف حسب الرغبة بالمذاق مثل: (الشطة الحارة وفحول البصل).
تقول أم رفيف: "تؤكل البصارة ساخنة وتعطي الشعور بالدفء، وفيها الكثير من المعادن والفيتامينات والألياف المفيدة للجسم، وطريقة إعدادها سهلة جداً ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت"، مؤكدة أن البصارة تظل الوجبة الرئيسة في فصل الشتاء لأهميتها الصحية. ولتوفير المواد الرئيسة لإعدادها، فقد اعتمدت أم رفيف على تخزين الملوخية بعد تنشيفها في فصل الشتاء كمادة أساسية لهذه الوجبة، وخشية لعدم توافرها في الأسواق، مشيرة إلى أن كافة المواد متوفرة في المحلات الغذائية، بالتالي لن يكون هناك معضلة إذا لم يتوفر العدس المقشور، فالبديل له مادة الفول المجروش، وبحسب الرغبة والمذاق، إلا أنها تفضل استخدام الفول بدلاً من العدس.
وعن طريقة التحضير فقد أكدت أم رفيف أن طريقة تحضير البصارة بسيطة جداً، حيث تبدأ المرحلة الأولى بوضع الفول في قدر كبير، وغمره بالماء، وثم وضعه على النار بدرجة حرارة متوسطة، وسلقه حتى ينضج جيدًا، ويسخن القليل من زيت الزيتون في مقلاة، وأضف البصل، وقلّبه ليصبح ذهبي اللون، ومن ثم يوضع البصل فوق الفول، وتقلب المكونات، ثم تضاف الملوخية والملح والكمون والفلفل الأسود والثوم ونصف كوب ماء، وتمزج المكونات جيدًا، وتترك على النار حتى تغلي وتنضج.
وتصب في أطباق للتقديم ويزين وجه الطبق المائل للخضرة بالتقلية المحمرة المكونة من الثوم والكزبرة، أو بالبصل المقلي والتوابل من أوراق من النعناع والفلفل الأحمر (الشطة الحارة) وزيت الزيتون والليمون والبصل أخضر، وتؤكل ساخنة أو باردة حسب الرغبة. إلا أنها تفضل أكلها ساخنة كأكثر فائدة.
وتؤكد اختصاصية التغذية العلاجية أركان حسن طالب، أن البصارة تساهم في تخفيف الوزن، لأنها غنية بالألياف التي تزيد من الشعور بالشبع وتمد الجسم بالطاقة، وتساعد في حالات مرضى القلب، وتقلل من الكوليسترول، أيضاً تسهم البصارة في تقوية المفاصل والعظام، وتساعد مكوناتها في امتصاص الحديد، لاحتواء الفول على فيتامين (ج) أحد مضادات الأكسدة. كما أنه يساعد في إنتاج مادة الكولاجين وهي البروتين الرئيسي في الأنسجة الضامة في العضلات والجلد والأربطة والغضاريف والعظام والأنسجة.
وتضيف، كما تعزز البصارة من مناعة الجسم، نظرًا لاحتوائها على الخضراوات، التي تجعل منها وجبة متكاملة وعالية القيمة الغذائية، وتحتوي على مركبات تعمل على مقاومة أمراض السرطان، وتعد أحد الدوافع لعمل القلب بشكل سليم، ولذا فليس لها أي أضرار صحية حتى على الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من أمراض السكرى أو السمنة أو القلب.

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