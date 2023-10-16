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عبر الإذاعات المدرسية.. صوت فلسطين يتردد من حناجر الطلاب

10/16/2023 11:30:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
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عمان- بكلمات صادقة وعفوية تخرج من القلب؛ يعبّر طلبة المدارس عن مشاعرهم تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وما يحصل من مجازر في قطاع غزة، مرددين "فلسطين هي أرضنا ومركز القلب.. لن نتخلى عنها أبداً".
في الصباحات "الإذاعية"، يصدح صوت الأطفال بـفلسطين وغزة، يعلنون عبر كلماتهم المكتوبة على الأوراق عما يجول في قلوبهم بما يحدث في الأراضي المحتلة والقصف الإسرائيلي المستمر لها.
ويأتي ذلك عبر التنسيق مع المعلم المشرف على الإذاعة، حيث يتم يومياً التحضير للإذاعة المدرسية، التي تُعد إحدى أهم وسائل إيصال المعلومة للطلاب في المدارس. وتشمل فقرات الإذاعة المدرسية حاليا، القضية الفلسطينية وقطاع غزة تحديداً والحديث عن معاناة الشعب في ظل الاحتلال الإسرائيلي، والجرائم الإنسانية، حيث تهدف هذه الفقرات إلى تنمية وعي الطلبة وتعزيز روح التضامن.
وقدم الطالب عون في الصف السابع، خلال فقرته المخصصة للإذاعة المدرسية في صباح ذلك اليوم "هل تعلم"، معلومات جديدة للطلاب جميعها تتعلق بـ"فلسطين"، وذلك من باب التنويع في المعلومة، وتماشياً مع باقي زملائه الذين قدموا فقرات أيضاً جميعها تتعلق بالأحداث الجارية في غزة.
وقدم عون في فقرته معلومات عن تاريخ فلسطين، وحضارتها، وثقافتها، كما قدم معلومات عن القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي.
كما تضمنت فقرات الإذاعة أيضاً، آيات قرآنية، وأحاديث نبوية، وفقرات أخرى شعرية ونثرية، جلّها تتعلق بما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان والطفولة في غزة، بحيث يكون فيها نوع من "التوعية الطلابية"، وإشراكهم في الأحداث الجارية، من خلال معلومات بسيطة، بالإضافة إلى "الدعاء الجماعي" بأن يخفف الله عن المصابين ويرحم الشهداء ويحرر الأقصى من براثن الاحتلال.
حرص عون على اختيار معلومات جديدة للطلاب خلال فقرته الإذاعية، ولكن جميعها يتم فيها ذكر اسم "فلسطين" أو المسجد الأقصى، وذلك من أجل الحفاظ على ذاكرة فلسطين في نفوس زملائه، وتعريفهم بقضيتها العادلة، مبينا أن المعلم المشرف على الإذاعة المدرسية وجه الطلبة إلى أن يكون ما يحدث في فلسطين "هو الطاغي على مجريات الإذاعة الصباحية"، وذلك لاستمرار التفاعل المجتمعي والطلابي مع الأحداث الجارية.
بينما والدة الطالبة زين، في الصف الرابع، قامت ومنذ أيام بتحضير مقالة نثرية قصيرة لتقوم ابنتها بتقديمها في الطابور الصباحي ضمن فقرات الإذاعة المدرسية، إذ تلفت والدة زين إلى أهمية أن يكون هناك تعاون ما بين المدرسة وأولياء الأمور، لوضع الأطفال في الصورة الحقيقية للأحداث وإشراكهم في التضامن مع غزة وأطفالها.
مديرة القسم الأساسي في إحدى المدارس الخاصة والتي تنظم فعاليات مماثلة في الإذاعة المدرسية الصباحية رولى خريسات، تقول إنها، وبشكل شخصي، تشعر بالأسى والألم الكبير لما يحدث في غزة، مع قلة الإمكانيات وغياب الحس الإنساني في ظل إغلاق وعزل للمنطقة، وصمت عالمي لما يجري من مجازر هناك.
وتقول خريسات هذا الأمر الذي يتحدث به "الكبار" لا بد للصغار أن "يفهموه" بطريقة مبسطة، وإن هنالك غضبا عارما من الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، مبينة أن مدّ يد العون لهم يكون بطرق مختلفة من التعبير، خصوصا ونحن أمام كارثة إنسانية تحتاج إلى وقفة من الجميع.
وهذا ما تسعى إليه جميع المؤسسات التربوية من خلال ترسيخ معلومات أساسية في عقول ونفوس الطلبة من مختلف الأعمار، ولكن يجب مراعاة الطريقة التي يتم فيها إيصال المعلومة للطفل، حيث يبين الخبير والمستشار التربوي الدكتور عايش النوايسة أن دور المدرسة والمعلم هو لفت النظر إلى القضية الفلسطينية، إذ إن ما يشهده الوضع العام، وما يتابعه الأطفال ليس حدثاً عارضاً، ولا عادياً، إنما محوري وأساسي.
ويبين النوايسة أن الأطفال يشهدون الآن ما يحدث وتسيد القضية الفلسطينية حتى في العملية التعليمية، والآن، ومن خلال المناهج المدرسية، يؤكد النوايسة أن هناك ما يُسمى بـ "التعلم بالأحداث الجارية"، والتي تعتمد على إعادة طرح القضايا الآنية، وبالتالي قد يكون دور المدرسة الآن والمعلم من خلال التوعية بالقضية الفلسطينية، والتذكير بذلك من خلال الإذاعة الصباحية والأنشطة اللامنهجية، وبمداخلات المعلمين وبما يتناسب الفئات العمرمية المختلفة في الصف.
ووفق النوايسة فإن العودة في الحديث عن الأحداث التاريخية من شأنه أن يربط القضية بالتاريخ العربي والإسلامي، والتأكيد على عروبة فلسطين، ولا ضير من الحديث والشرح حول القرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة والهيئات الدولية، بما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
ويطالب النوايسة من المعلمين أن يكونوا جزءا من هذه الحملات التوعوية للطلاب من خلال الربط ما بين الجانب التاريخي والعروبي الإسلامي في ذات الوقت، وتبيان مدى أهمية الدفاع عن المسجد الأقصى، و"علينا أن نستغل هذه الظروف فهي فرصة مواتية كبيرة جداً لإعادة بناء منظومة القيم للطلاب فيما يتعلق بقضية فلسطين كقضية مركزية للأمة العريية".
ويؤكد النوايسة أهمية الحديث الدائم عن القضية الفلسطينية، وخاصة في كل ما يدور في قطاع غزة من تجاوزات إنسانية طالت الجميع، ومنهم الأطفال، حيث علينا تبيان كل ما يحدث وما يتنافى مع المادئ والقيم الإنسانية أمام الأطفال.
المدربة والمتطوعة للأنشطة الطلابية المختلفة في العديد من المدارس الدكتورة أشجان الناعوري، أشارت إلى أهمية أن تكون الأنشطة والفعاليات تلائم الأحداث الجارية في فلسطين، خاصة لدى فئة الطلبة الذين يتشربون المعلومات من مدرستهم ومعلميهم، وذلك من خلال ما يمكن تنظيمه من قبل الهيئة التدريسية.
وعلى سبيل المثال، ترى الناعوري أن ما قامت به بعض المدارس من أنشطة فنية مسرحية أو فنون الرسم والنصوص النثرية، هي أيضاً طريقة تزيد من تفاعل الطالب بالأحداث، خاصة عندما يقوم بعمل نشاط يتطلب البحث والتحليل، والمشاركة مع الزملاء، ويعبر عن مشاعرهم.
وتعتقد الناعوري أنه من الأهمية بمكان أن يترك الأهل والمدرسة "مساحة من التعبير للطلاب وإن كان ذلك من خلال تخصيص حصة في الأسبوع لمناقشة ما يحدث وكل طالب يبين وجهة نظره ومشاعره، وكل ما يجول في خاطره اتجاه القضية".
وعليه، فإنه من الأهمية بمكان، وفق النوايسة، التحدث عن التاريخ العربي الإسلامي وما يحثنا عليه ديننا وقيمنا من ضرورة التعامل الإنساني مع الجميع، والدفاع عن الوطن ومقدساته، حيث أن الطلاب هم جزء من المجتمع، ولديهم مشاعر حزن واستياء كما غيرهم من المجتمع.
إلى ذلك، علينا أن نوجه هذا الحزن نحو بناء منظومة القيم اتجاه فلسطين وقضيتها، وأن يكون للمعلمين دور في تكريس فكرة أننا لن نتخلى عن هذه القضية، ولا ضير من أن يكون هناك ما يقارب العشر دقائق في بعض الحصص للحديث عما يدور وتوجيه الطلاب نحو الحقيقة، ومدى أهمية الانتماء الوطني في القضايا العروبية.

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