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السعادة صناعة ذاتية للقضاة.. حينما تواجه العالم بالحب

10/16/2023 11:30:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- "أيتها الحياة.. أنا تلميذك الدائم"، هكذا تبدأ الكاتبة فيحاء القضاة كتابها الذي تركز فيه على ذاتها.
وتدعو كل آخر إلى التركيز على ذاته، والمقارنة بين مراحله هو نفسه، وليس بينه وبين الآخرين، معلنة أن السعادة في أن تهتم بذاتك وشؤونك، وتدع الحياة لمدبرها ومالك أمورها.
على صفحات هذا الكتاب الصادر حديثا عن "الآن ناشرون وموزعون" في الأردن، في 378 صفحة من ‏القطع المتوسط، محاورات دائمة للكاتبة وذاتها، حول الحب، والحياة، والموسيقا، والكون من حولها.. فهي حينا تحاور حبيبها البعيد العنيد، وحينا آخر تحاور نظارتيها اللتين تخلعهما حين تقرر أن تنهي الحديث، منسحبة بهدوء بوضعهما على الطاولة، وحينا ثالثا تحاور هواياتها المفضلة؛ المشي والتأمل، وتستمر بالحوار مع كل ما تلتقيه في طريقها، حتى الشجر وضحكات الأطفال والحمامات التي تنقر شبابيكها ليل نهار.
تتناول فيحاء القضاة من خلال كتابها أحداثها اليومية، وعلاقاتها الأسرية والاجتماعية، بعبارات رشيقة قصيرة، حاسمة، فهي تقول مثلا حول علاقتها بابنتها: "تغمرني.. تركض إلي، وتحتضنني بقوة. تأتي إلي طلبا للحنان والطمأنينة.. تظن ابنتي أنها من تحتاج إلي، ولكن ماذا عني أنا؟ هل درت أن احتياجي إلى الحب الذي تمنحني إياه حين أضمها إلي أكبر؟ وكيف لهذه المساحة الضيقة بين هاتين اليدين الصغيرتين أن تكونان أكثر الأماكن أمانا واتساعًا؟ نحتاج إلى أبنائنا أكثر من حاجتهم إلينا، ولكنهم لا يعلمون!".
وهي إذ توثق لقيمة الحب في حياتها تقول: "ربما كل ما يحتاج إليه الإنسان هو قلب واحد صادق يؤمن به ليواجه بعدها الحياة من دون أن يخشى شيئا".
وتقدم الكاتبة، خلاصة تجربتها الحياتية، في عبارات تشبه الحكم والأمثال السائرة، فتقول مثلا: "اصنع سعادتك بما هو متاح لك، ولو ظننت أنه قليل أو غير كاف، واعلم أن الوقت المناسب لتبدأ أي شيء تريده، ولتعيش أجمل أيامك هو منذ هذه اللحظة، فالماضي ذهب وأصبح سرابا، والغد هو مجرد أمل قد لا يأتي، وإن فكرت جيدا ستجد أن كل ما تملكه هو اليوم".
ومنها كذلك: "لا أعرف سوى طريقا وحيدا للسعادة، ذلك الذي يبدأ من القناعة وينتهي بالرضا!".
وهي تقول واصفة ذلك النوع من الحزن الذي وصفته بالأناقة: "عادة أصحاب الحزن الأنيق هم الأكثر شعورا ومواساة لغيرهم، فوحدهم من يعرفون معنى أن يبتسم الإنسان رغم أن كل ما فيه يبكي ويتألم".
إنها دروس في صناعة السعادة، توصلت إليها الكاتبة من خلال احتكاكها بالعالم من حولها، وتختتم نصوصها بنص فيه من الحكم وخلاصة المرحلة التي عاشتها، إذ تقول: "لا يوجد انتصار لنفسك أكبر من أن تعود ضاحكا إلى المكان الذي خرجت منه باكيا ذات يوم.. يلزمنا الكثير من الوهم لتقبل الواقع والكثير من الواقع لنرفض الوهم! أولئك البارعون في إخفاء مشاعرهم بشدة، ينهمرون كالمطر حين يبوحون! ما أسهل تقديم النصيحة والمشورة، عندما لا تكون المشكلة مشكلتك!
البعض يولد "كبيرًا" والبعض الآخر يظل "صغيرًا" مهما كبر!".
يذكر أن فيحاء القضاة كاتبة أردنية. حاصلة على بكالوريوس علوم الحاسوب من الجامعة الأردنية وتخرجت العام 1997.
خبيرة في الأمن السيبراني ومتخصصة في أمن تكنولوجيا المعلومات والشبكات. عملت في عدد من البنوك والمؤسسات الحكومية داخل الأردن وخارجها. متزوجة ولها ابنتان.
بدأت مسيرتها في عالم الكتابة البديع العام 2020، بخاطرة لاقت استحسان المتلقين على وسائل التواصل الاجتماعي، لتحرك فيما بعد نهرا من الأفكار التي تسللت إلى قلمها. صدر لها: "عزف فريد مع الحياة"، نصوص، 2021.

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