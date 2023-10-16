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أمطار بين الحين والآخر في مختلف المناطق اليوم

10/16/2023 11:30:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تبقى الأجواء اليوم الاثنين، غائمة جزئيا الى غائمة أحيانا، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، قد تكون في ساعات الصباح غزيرة أحيانا ولفترة قصيرة في أجزاء من المناطق الشمالية، فيما هنالك فرصة لزخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن احتمال تشكل السيول في ساعات الصباح في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
وبحسب التقرير، ترتفع درجات الحرارة قليلا يوم غد الثلاثاء، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
تبقى الأجواء الأربعاء، خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
يطرأ الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 23 - 14 درجات مئوية، وفي غرب عمان 21 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 18 - 11 وفي مرتفعات الشراة 19 - 9، وفي مناطق البادية 27 - 15، وفي مناطق السهول 23 - 14، وفي الأغوار الشمالية 29 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 22، وفي البحر الميت 31 - 21، وفي خليج العقبة 32 - 20 درجة مئوية.- (بترا)

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