مديرية الأمن توضح بشأن فتح جسر الملك حسين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت مديرية
الأمن العام عن استمرار فتح جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين حتى مغادرة
2000 مسافر فقط بالمغادرة.
وأكّدت المديرية نّه لا
تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.
ودعت بالجميع للتقيّد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي
جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر.
MENAFN16102023000072011014ID1107252422
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.