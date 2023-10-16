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مديرية الأمن توضح بشأن فتح جسر الملك حسين

10/16/2023 11:30:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت مديرية الأمن العام عن استمرار فتح جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين حتى مغادرة 2000 مسافر فقط بالمغادرة.
وأكّدت المديرية نّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.
ودعت بالجميع للتقيّد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر.

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