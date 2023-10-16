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الفراية يؤكد ضرورة توفير كل مقومات الدعم لقطاع السياحة

10/16/2023 11:30:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بحث وزير الداخلية مازن الفراية مع رئيس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس بريزات الواقع السياحي في مدينة البترا.
وأكد الفراية، بحضور عدد من اعضاء مجلس مفوضي السلطة، دور القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني، وضرورة توفير كل مقومات الدعم لهذا القطاع، وتهيئة البيئة السياحية الجاذبة للسياح والاستثمارات السياحية في المنطقة، مشيرا إلى دور السلطة في هذا المجال لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشاد الفراية بجهود سلطة إقليم البترا وما تقوم به من جهود كبيرة في الجانب التنظيمي والتشريعي وتنويع المنتج السياحي، ودور أبناء المنطقة في العملية السياحية وتوفير كل مقوماتها، وصولا إلى تعزيز دور السياحة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
بدوره، عرض بريزات لجهود السلطة في توفير البنية التحتية والفوقية، بما يلبي متطلبات العملية السياحية واحتياحات المواطنين، وتعزيز أهمية البترا كوجهة رئيسة للمجموعات السياحية في المنطقة، مؤكدا أن الحركة السياحية في البترا تشهد نموا كبيرا في أعداد الزوار ليتجاوز العدد للعام الحالي مليون زائر مع نهاية شهر تشرين الأول الجاري.
وأشار بريزات إلى التعاون بين سلطة إقليم البترا والمؤسسات الرسمية والاهلية في المنطقة لخدمة العملية السياحية، وتوفير متطلباتها، والحفاظ كذلك على خصوصية الموقع الاثري.
ولفت إلى الاستثمارات السياحية المتنامية في المنطقة، وما تشهده من خلال بناء المزيد من الفنادق لزيادة الغرف الفندقية والطاقة الاستيعابية.-(بترا)

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