Tuesday, 17 October 2023 07:27 GMT

الأوقاف: 20 دقيقة مدة الانتظار لصلاة الفجر

10/16/2023 11:30:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حددت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مدة الانتظار لصلاة الفجر بـ 20 دقيقة بدلاً من 30.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف الدكتور علي الدقامسة في تصريح اليوم الاثنين، إن هذا التحديد يأتي بناءً على قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، وبالتزامن مع قرار مجلس الوزراء في تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي، مُشيرًا إلى أنّ الوزارة عممت على مديرياتها في جميع محافظات المملكة لإبلاغ الأئمة والمؤذنين لبدء العمل به اِعتبارًا من اليوم.

MENAFN16102023000072011014ID1107252411

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث