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سفير اسبانيا: ضرورة تعزيز دعائم السلام في المنطقة

10/16/2023 11:30:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






أكد السفير الاسباني لدى المملكة ميغيل دي لوكاس متانة العلاقة الاستراتيجية الأردنية الاسبانية الثنائية المشتركة، داعيا لأهمية تعزيز كافة دعائم السلام في المنطقة.

وقال دي لوكاس، خلال فعالية أقامتها السفارة الاسبانية في عمّان بمناسبة اليوم الوطني الاسباني، إن محور الفعالية سيكون دعوات عميقة وصادقة ليعم السلام في أرجاء المنطقة.

وأشار السفير لأهمية المضي على نهج تعزيز علاقات الصداقة بين اسبانيا والأردن، والتي دلّلت عليها زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله إلى إسبانيا أخيرا، للمشاركة في الاجتماعات الرئيسية التي أجراها جلالته مع جلالة الملك فيليبى، ومع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيث.

وأضاف أنه خلال الزيارة الملكية، تم الاتفاق على تعزيز إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل معا على إقامة شراكة استراتيجية، حيث تعد "خطوة حاسمة إلى الأمام في علاقاتنا الثنائية".

واعتبر أن الحدث الأكثر أهمية هو مشاركته، كسفير لاسبانيا، في شهر حزيران (يونيو) الماضي، في الزيارة الملكية لجلالتيها مع صاحب السمو الملكي الأمير هاشم إلى إسبانيا، وإلى كل من مدن مدريد وقرطبة، مبينا أن اللقاءات المكثفة والودية بين جلالته والملك فيليبي ومع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، شهدت خطوات حاسمة على نهج التعاون المشترك.

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