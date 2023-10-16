سفير اسبانيا: ضرورة تعزيز دعائم السلام في المنطقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
أكد السفير الاسباني لدى المملكة ميغيل دي لوكاس متانة العلاقة الاستراتيجية الأردنية الاسبانية الثنائية المشتركة، داعيا لأهمية تعزيز كافة دعائم السلام في المنطقة.
وقال دي لوكاس، خلال فعالية أقامتها السفارة الاسبانية في عمّان بمناسبة اليوم الوطني الاسباني، إن محور الفعالية سيكون دعوات عميقة وصادقة ليعم السلام في أرجاء المنطقة.
وأشار السفير لأهمية المضي على نهج تعزيز علاقات الصداقة بين اسبانيا والأردن، والتي دلّلت عليها زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله إلى إسبانيا أخيرا، للمشاركة في الاجتماعات الرئيسية التي أجراها جلالته مع جلالة الملك فيليبى، ومع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيث.
وأضاف أنه خلال الزيارة الملكية، تم الاتفاق على تعزيز إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل معا على إقامة شراكة استراتيجية، حيث تعد "خطوة حاسمة إلى الأمام في علاقاتنا الثنائية".
واعتبر أن الحدث الأكثر أهمية هو مشاركته، كسفير لاسبانيا، في شهر حزيران (يونيو) الماضي، في الزيارة الملكية لجلالتيها مع صاحب السمو الملكي الأمير هاشم إلى إسبانيا، وإلى كل من مدن مدريد وقرطبة، مبينا أن اللقاءات المكثفة والودية بين جلالته والملك فيليبي ومع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، شهدت خطوات حاسمة على نهج التعاون المشترك.
MENAFN16102023000072011014ID1107252410
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.