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الفراية: وصول المواطنين للحدود يعرضهم للخطر

10/16/2023 11:30:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير الداخلية مازن الفراية إن الوصول إلى منطقة الحدود والأغوار، يعرض حياة المواطنين للخطر؛ نظرا لخصوصية المنطقة من ناحية أمنية.
وأكد الفراية في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن الحكومة تحرص على تجنيب مواطنينا التعرض لأية مخاطر في حال وصولهم إلى منطقة الحدود أو الأغوار، مؤكدا حق المواطنين في التعبير والتضامن مع الأهل في فلسطين المحتلة.
وأهاب بالمواطنين الالتزام بما يصدر من تعليمات ناظمة لممارسة الحق في التعبير، مع التقدير لمشاعرهم الوطنية والغضب تجاه ما يحدث في غزة، من تدمير ممنهج وقصف للمدنيين.
كما أكد الفراية أن الجهد الأردني المنضبط في التعبير تجاه ما يحدث في قطاع غزة، يأتي انسجاما مع جهود جلالة الملك عبد الله الثاني المستمرة في خفض التصعيد، ومنع تهجير السكان من القطاع، والحفاظ على حياة المدنيين، وإدخال المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة إلى غزة.
ولفت الفراية إلى أن جلالة الملك يقود جهدا دبلوماسيا من خلال جولته الحالية في أوروبا، لحشد دعم دولي يسهم في وقف الحرب على غزة، ومنع امتدادها إلى الضفة الغربية، وتلافي تأثيرها على استقرار المنطقة بأكملها، مع ضرورة فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة إلى القطاع.

MENAFN16102023000072011014ID1107252409

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