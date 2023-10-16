الفراية: وصول المواطنين للحدود يعرضهم للخطر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الداخلية مازن الفراية إن الوصول إلى منطقة الحدود والأغوار، يعرض حياة المواطنين للخطر؛ نظرا لخصوصية المنطقة من ناحية أمنية.
وأكد الفراية في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن الحكومة تحرص على تجنيب مواطنينا التعرض لأية مخاطر في حال وصولهم إلى منطقة الحدود أو الأغوار، مؤكدا حق المواطنين في التعبير والتضامن مع الأهل في فلسطين المحتلة.
وأهاب بالمواطنين الالتزام بما يصدر من تعليمات ناظمة لممارسة الحق في التعبير، مع التقدير لمشاعرهم الوطنية والغضب تجاه ما يحدث في غزة، من تدمير ممنهج وقصف للمدنيين.
كما أكد الفراية أن الجهد الأردني المنضبط في التعبير تجاه ما يحدث في قطاع غزة، يأتي انسجاما مع جهود جلالة الملك عبد الله الثاني المستمرة في خفض التصعيد، ومنع تهجير السكان من القطاع، والحفاظ على حياة المدنيين، وإدخال المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة إلى غزة.
ولفت الفراية إلى أن جلالة الملك يقود جهدا دبلوماسيا من خلال جولته الحالية في أوروبا، لحشد دعم دولي يسهم في وقف الحرب على غزة، ومنع امتدادها إلى الضفة الغربية، وتلافي تأثيرها على استقرار المنطقة بأكملها، مع ضرورة فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة إلى القطاع.
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