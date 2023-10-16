Tuesday, 17 October 2023 07:27 GMT

الأعيان يقدم 50 ألف دينار دعما لغزة

10/16/2023 11:30:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قدم مجلس الأعيان اليوم الاثنين، مبلغ 50 ألف دينار من صندوق المسؤولية الاجتماعية الخاص بأعضاء مجلس الأعيان، كمساعدات إنسانية طارئة دعما للأشقاء في قطاع عزة، من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية للإغاثة والتنمية، إذ جاء هذا التبرع بتوجيهات من رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز.

وقال الفايز، إن المجلس يوّلي أهمية خاصة للعمل الاجتماعي والإنساني، وهذا التبرع يأتي في إطار دور أعضاء المجلس، في تعزيز العمل الإنساني والتكافل الاجتماعي، وانطلاقا من روح التضامن التي تجمع الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني.

وبين أن هذا التبرع المتواضع، تم من خلال المبالغ المالية المقتطعة بشكل ثابت وشهري، من المكافأة الشهرية للأعيان، دعما لصندوق المسؤولية الاجتماعية الخاص بهم في المجلس، والذي تم إنشاؤه في العام 2017، حتى يكون للأعيان دور في التكافل الاجتماعي في المجتمع، وقد سبق وأن تم تقديم مئات الآلاف دعما للعديد من المؤسسات الأردنية، وبخاصة صندوق دعم أسر الشهداء في القوات المسلحة ولمؤسسة الحسين للسرطان والمؤسسات الطبية ووزارة التنمية الاجتماعية لدعم الأسر المحتاجة، إضافة إلى مختلف الجهات التنموية والاجتماعية والتعليمية والأندية الثقافية والشبابية والاتحادات النسائية.

MENAFN16102023000072011014ID1107252407

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث