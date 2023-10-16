Tuesday, 17 October 2023 07:26 GMT

المجالي رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وعكور مقررا

10/16/2023 11:30:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن خطبة العرش السامي التي افتتح بها جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التاسع عشر شكلت خارطة طريق سيسير مجلس النواب على هديها في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك لدى ترؤس الصفدي اجتماعاً للجنة الرد على خطبة العرش اليوم الاثنين، وخلالها اختار أعضاء اللجنة بالتزكية النائب أيمن المجالي رئيساً لها والنائب الدكتور محمد عكور مقرراً.

وضمت اللجنة النواب: أيمن المجالي، رمزي العجارمة، إسماعيل المشاقبة، محمد المحارمة، زيد العتوم، محمد الغويري، سليمان القلاب، صالح الوخيان، خير أبو صعيليك، محمد الظهراوي، فليحة السبيتان الخضير، صالح العرموطي، مجحم الصقور، هايل عياش، محمد بني ياسين، نمر السليحات العبادي، طالب الصرايرة، أحمد السراحنة، أسماء الرواحنة، عارف السعايدة العبادي، عبد السلام الخضير، ينال فريحات، زينب البدول، ريما أبو العيس العموش، صفاء المومني، مروة الصعوب، محمد عكور، عيد النعيمات، علي الطراونة، توفيق المراعية.

كما اختارت اللجنة من بين أعضائها لجنة مصغرة يناط بها مهمة صياغة الرد وتضم في عضويتها النواب: أيمن المجالي، محمد عكور، هايل عياش، نمر السليحات العبادي، طالب الصرايرة، مروة الصعوب، عيد النعيمات.

MENAFN16102023000072011014ID1107252406

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث