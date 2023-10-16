برقية استنكار من منظمات المجتمع المدني الأردني ردا على أحداث غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدرت منظمات
المجتمع المدني الأردني برقية استنكار ردأ على ما يجري في غزة، وتاليا نصّها:
"برقية استنكار من
منظمات المجتمع المدني الأردني موجهة لكلٍّ من:
مفوضية
الاتحاد الأوروبي في عمّان
السفارة الألمانية
في عمّان
السفارة
الفرنسية في عمّان
السفارة
البريطانية في عمّان
السفارة
الإيطالية في عمّان
السفارة
الهولندية في عمّان
نحن منظمات
المجتمع المدني الموقعة أدناه نحمّلكم وحكوماتكم المسؤولية القانونية والأخلاقية عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة التي ترتكبها
قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ،
فنحن لا نشهد موقفا صامتا أمام جرائم الاحتلال ولا انحيازا لروايته فحسب ؛ وإنما
تهليلا وتأييدا لجرائمه ، وتبريرا لها بشكل صريح ودعما غير محدود مما يجعلكم
-بنظرنا منظمات وشعوب- شركاء في الجريمة
ضد المدنيين أطفالا ونساءً ورجالا.
نشهد اليوم
وبالصوت والصورة مع تدمير المباني وارتقاء ما يزيد عن 2200 فلسطيني من المدنيين
بينهم 700 طفل ، وكوادر الإغاثة الطبية وصحفيين ، نشهد كذلك تعرية مواقفكم التي طالما ادعت دفاعها عن قيم الحرية
والديمقراطية وحقوق الإنسان، ونجدكم اليوم ترون في (تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والقتل
العمد وإلحاق تدمير واسع بالممتلكات وتعمّد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية وضد المباني المخصصة للاغراض الدينية والتعليمية والمستشفيات والوحدات الطبية وأماكن تجمع المرضى والجرحى ، وتعمد توجيه
هجمات ضد موظفين مستخدمين في الإغاثة والرعاية الصحية ، واصدار أوامر لتشريد السكان
المدنيين واستخدام الاسلحة المحظورة دوليا وقطع المياه والكهرباء ومنع الامدادات
الإغاثية) وهي كلها أركان جريمة الحرب وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية الذي ضربتم به وبقواعد القانون الدولي الإنساني
عرض الحائط ، وبدل الالتزام به وممارسة مسؤولياتكم القانونية برفض العدوان الإسرائيلي
والعمل على منع افلات قادة الإحتلال من العقاب اعتبرتم كل هذه الجرائم دفاعا عن
النفس، وقدمتم دعما غير محدود وتقمعون التظاهرات الداعمة للفلسطينين والمنددة
بجرائم الاحتلال!!!
إننا منظمات
وشعوب نرى أنّ حقّ الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال هو حق مشروع ومكفول وفقا
للقانون الدولي، وإن انحياز الولايات المتحدة الأمريكية ودولكم معها أطال في عمر
الاحتلال وجرائمه ، وأن مواقفكم تجاه العدوان المستمر على غزة يجعلكم شركاء في
الجريمة.
وإننا ندعوكم
وفقا لالتزاماتكم بموجب القانون الدولي الإنساني
إدانة جرائم الكيان الاسرائيلي في غزة بشكل واضح وصريح، والتوقف عن تقديم الدعم
له، والضغط لوقف العدوان على غزة وشعبها والتوقف عن الضغط على مصر لترحيل الغزيين
اليها وادخال المعونات الطبية والإنسانية العاجلة، واحترام حق مواطنيكم في التعبير
عن آرائهم والتظاهر دعما للفلسطينين.
جمعية اتحاد المرأة الأردنية
جمعية قدرات للتنمية المجتمعية
جمعية السنابل الخيرية
جمعية نحو غد أفضل
مركز شركة قدرات المستقبل للتنمية المجتمعية
مؤسسة الحاكورة للبحوثواعداد البرامج التعليمية
جمعية الحقوقيين الأردنيين
منظمة محامون بلا حدود
جمعية عطاء نشميات الخيرية
مؤسسة أهل
مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان
منظمة النهضة العربية – أرض
مؤسسة صداقة
جمعية سيدات الطفيلة الخيرية
مركز اسناد الدولي للتمكين
مركز الإعلاميات العربيات
جمعية المبدعات لدعم الطلبة والمجتمع المحلي
جمعية دار اليقين الخيرية
مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب
جمعية الشعاع لتنمية المرأة والطفل ورعاية الشباب
تقاطعات
جمعية معهد تضامن النساء الأردني
جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة. الأردن
مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية
الاتحاد النسائي / الطفيلة
جمعية قرية الأردنيات
دعم لتمكين المرأة
جمعية البيرة الخيرية
مؤسسة رواد التنمية
الجمعية الوطنية لحقوق الانسان
مركز العدل للمساعدة القانونية
جمعية الأسر التنموية
لجنة المرأة بالنقابة المستقلة لبلديات الشمال
الجمعية الأردنية لحقوق الانسان
جمعية زكريا الخيرية للتنمية الاجتماعية
ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني
جمعية تطوير واعمار وادي الأردن
جمعية إيد بإيد للتمكين الاقتصادي والريادة
جمعية سيدات النهوض بالأسر الأردنية
جمعية بوابة المخيم الخيرية
جمعية سيدات الزرقاء لتمكين المرأة والطفل الخيرية
جمعية فكر بغيرك الخيرية
جمعية الملتقى الانساني لحقوق المرأة
مركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان
منتدى الفحيص الثقافي
جمعية الحماية من التلوث البيئي في الفحيص
تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
جمعية النساء العربيات
مركز حماية وحرية الصحفيين
جمعية الشابات المسيحية الخيرية / الفحيص
الجمعية العربية لحماية الطبيعة
الشبكة العربية للسيادة على الغذاء
جمعية خطوة أمل
جمعية تماسك الأسرة الخيرية".
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