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برقية استنكار من منظمات المجتمع المدني الأردني ردا على أحداث غزة

10/16/2023 11:30:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدرت منظمات المجتمع المدني الأردني برقية استنكار ردأ على ما يجري في غزة، وتاليا نصّها:

"برقية استنكار من منظمات المجتمع المدني الأردني موجهة لكلٍّ من:

مفوضية الاتحاد الأوروبي في عمّان

السفارة الألمانية في عمّان

السفارة الفرنسية في عمّان

السفارة البريطانية في عمّان

السفارة الإيطالية في عمّان

السفارة الهولندية في عمّان

نحن منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه نحمّلكم وحكوماتكم المسؤولية القانونية والأخلاقية عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ، فنحن لا نشهد موقفا صامتا أمام جرائم الاحتلال ولا انحيازا لروايته فحسب ؛ وإنما تهليلا وتأييدا لجرائمه ، وتبريرا لها بشكل صريح ودعما غير محدود مما يجعلكم -بنظرنا منظمات وشعوب- شركاء في الجريمة ضد المدنيين أطفالا ونساءً ورجالا.

نشهد اليوم وبالصوت والصورة مع تدمير المباني وارتقاء ما يزيد عن 2200 فلسطيني من المدنيين بينهم 700 طفل ، وكوادر الإغاثة الطبية وصحفيين ، نشهد كذلك تعرية مواقفكم التي طالما ادعت دفاعها عن قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ونجدكم اليوم ترون في (تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والقتل العمد وإلحاق تدمير واسع بالممتلكات وتعمّد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية وضد المباني المخصصة للاغراض الدينية والتعليمية والمستشفيات والوحدات الطبية وأماكن تجمع المرضى والجرحى ، وتعمد توجيه هجمات ضد موظفين مستخدمين في الإغاثة والرعاية الصحية ، واصدار أوامر لتشريد السكان المدنيين واستخدام الاسلحة المحظورة دوليا وقطع المياه والكهرباء ومنع الامدادات الإغاثية) وهي كلها أركان جريمة الحرب وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية الذي ضربتم به وبقواعد القانون الدولي الإنساني عرض الحائط ، وبدل الالتزام به وممارسة مسؤولياتكم القانونية برفض العدوان الإسرائيلي والعمل على منع افلات قادة الإحتلال من العقاب اعتبرتم كل هذه الجرائم دفاعا عن النفس، وقدمتم دعما غير محدود وتقمعون التظاهرات الداعمة للفلسطينين والمنددة بجرائم الاحتلال!!!

إننا منظمات وشعوب نرى أنّ حقّ الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال هو حق مشروع ومكفول وفقا للقانون الدولي، وإن انحياز الولايات المتحدة الأمريكية ودولكم معها أطال في عمر الاحتلال وجرائمه ، وأن مواقفكم تجاه العدوان المستمر على غزة يجعلكم شركاء في الجريمة.

وإننا ندعوكم وفقا لالتزاماتكم بموجب القانون الدولي الإنساني إدانة جرائم الكيان الاسرائيلي في غزة بشكل واضح وصريح، والتوقف عن تقديم الدعم له، والضغط لوقف العدوان على غزة وشعبها والتوقف عن الضغط على مصر لترحيل الغزيين اليها وادخال المعونات الطبية والإنسانية العاجلة، واحترام حق مواطنيكم في التعبير عن آرائهم والتظاهر دعما للفلسطينين.

جمعية اتحاد المرأة الأردنية
جمعية قدرات للتنمية المجتمعية
جمعية السنابل الخيرية
جمعية نحو غد أفضل
مركز شركة قدرات المستقبل للتنمية المجتمعية
مؤسسة الحاكورة للبحوثواعداد البرامج التعليمية
جمعية الحقوقيين الأردنيين
منظمة محامون بلا حدود
جمعية عطاء نشميات الخيرية
مؤسسة أهل
مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان
منظمة النهضة العربية – أرض
مؤسسة صداقة
جمعية سيدات الطفيلة الخيرية
مركز اسناد الدولي للتمكين
مركز الإعلاميات العربيات
جمعية المبدعات لدعم الطلبة والمجتمع المحلي
جمعية دار اليقين الخيرية
مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب
جمعية الشعاع لتنمية المرأة والطفل ورعاية الشباب
تقاطعات
جمعية معهد تضامن النساء الأردني
جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة. الأردن
مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية
الاتحاد النسائي / الطفيلة
جمعية قرية الأردنيات
دعم لتمكين المرأة
جمعية البيرة الخيرية
مؤسسة رواد التنمية
الجمعية الوطنية لحقوق الانسان
مركز العدل للمساعدة القانونية
جمعية الأسر التنموية
لجنة المرأة بالنقابة المستقلة لبلديات الشمال
الجمعية الأردنية لحقوق الانسان
جمعية زكريا الخيرية للتنمية الاجتماعية
ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني
جمعية تطوير واعمار وادي الأردن
جمعية إيد بإيد للتمكين الاقتصادي والريادة
جمعية سيدات النهوض بالأسر الأردنية
جمعية بوابة المخيم الخيرية
جمعية سيدات الزرقاء لتمكين المرأة والطفل الخيرية
جمعية فكر بغيرك الخيرية
جمعية الملتقى الانساني لحقوق المرأة
مركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان
منتدى الفحيص الثقافي
جمعية الحماية من التلوث البيئي في الفحيص
تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
جمعية النساء العربيات
مركز حماية وحرية الصحفيين
جمعية الشابات المسيحية الخيرية / الفحيص
الجمعية العربية لحماية الطبيعة
الشبكة العربية للسيادة على الغذاء
جمعية خطوة أمل
جمعية تماسك الأسرة الخيرية".

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