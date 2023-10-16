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توجيه حكومي بإجراء دراسات لتأهيل طريق الكرك- الصافي وإنارة البحر الميت

10/16/2023 11:30:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وجه وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، المعنيين في الوزارة لإجراء الدراسات اللازمة لإعادة تأهيل طريق الكرك- غور الصافي "الخرزة" وتنفيذ توسعة لطريق اللجون- الجديدة- الربة، إضافة إلى دراسة إنارة طريق البحر الميت من منطقة الفنادق وحتى نهاية الطريق جنوبا.

وأكد أبو السمن خلال استقباله نائب رئيس مجلس محافظة الكرك "اللامركزية" وعددا من أعضاء المجلس، بحضور الوزير السابق حيا القرالة، وأمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، حرص الوزارة على استمرارية التنسيق والتعاون مع الشركاء في مجالس المحافظات، بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد على ضرورة تسريع إجراءات أمر المباشرة بالعطاءات التي تمت إحالتها في محافظة الكرك وتوفير المخصصات اللازمة لها، موجها المعنيين في الوزارة إلى متابعة الإجراءات مع وزارة المالية لتحويل مخصصات تلك المشاريع إلى صندوق الوزارة بهدف دفع عملية الإنجاز في المشاريع وتجاوز المشاكل البيروقراطية التي قد تؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع.

كما أكد أبو السمن ضرورة الانتهاء من تنفيذ مشاريع المحافظة في قطاع الأشغال قبل نهاية هذا العام، وتقديم أشكال الدعم كافة للشركاء في المجلس.

من جهتهم، ثمن أعضاء مجلس محافظة الكرك، الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأشغال العامة والإسكان في تنفيذ مشاريع المحافظة، وتأكيدها ضرورة تكاتف الجهود المبذولة بين الجهات المعنية كافة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدوا أن وزارة الأشغال العامة شريك استراتيجي للمجلس وساهمت في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية المهمة، مشيرين إلى أن التعاون القائم والمستمر بين الوزارة والمجلس سيساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الكرك.

يذكر أن وزارة الأشغال تنفذ حاليا 16 مشروعا لحساب مجلس محافظة الكرك؛ منها مشاريع طرق زراعية وقروية تشمل طرقا تربط بين عدد من قرى وبلدات المحافظة ومشاريع إنارة على طريق راكين وطريق سكا- البقيع وطريق الكرك- غور الصافي، كما تنفذ الوزارة عددا من المشاريع الأخرى في مجال المياه والبيئة ومقرات أندية رياضية، إضافة إلى مشاريع القطاعين التربوي والصحي.

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