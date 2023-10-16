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المستشفى الميداني الأردني في غزة يعاود استقبال جرحى العدوان

10/16/2023 11:30:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال قائد المستشفى الميداني الأردني غزة/76، العقيد الركن ثائر الخطيب، إن جميع مرتبات المستشفى بخير وصحة جيدة ومعنويات عالية.
وتحدث لبرنامج“عوافي” عبر أثير“جيش أف أم”، مساء الاثنين، عن إعادة تشغيل المستشفى مساء أمس الأحد، والبدء باستقبال الحالات المرضية في قسم الطوارئ.
وأوضح أنه ومنذ بدء العمليات العسكرية في القطاع بتاريخ الـ7 من شهر تشرين الأول الحالي تعرضت مختلف مواقع غزة لعمليات قصف شديدة أدت إلى انقطاع الطرق وسبل وصول الجرحى والمصابين إلى المستشفى.
وذكر أن البعض تداولوا أن المستشفى يستعد للرحيل والمغادرة من غزة، مبينا أنه“كان هنالك ترتيبات لتحريك المستشفى إلى مكان آخر أكثر أمانا وأسهل وصولا للمرتبات، لكننا ارتأينا بعد فتح بعض الطرق وتمكن المصابين والجرحى من الوصول إلى المستشفى وبتوجيهات ملكية سامية وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أن نبقى في نفس المكان ونعيد تنظيمنا ونبدأ باستقبال الجرحى والمصابين”.
ولفت إلى إن كوادر المستشفى الميداني الأردني غزة/76 وصلت إلى القطاع بتاريخ 13 من شهر أيلول الماضي، أي قبل وقوع الحرب بنحو 20 يوما، مضيفا أنه“ومنذ ذلك التاريخ استقبلنا العديد من الحالات، كما أن المستشفى مجهز بكامل الطواقم الطبية والتمريضية، وكان مكتف ذاتيا بالأدوية في ذلك الوقت”.
وأكد أنه“منذ أن وقعت الحرب بدأ المستشفى باستقبال الحالات الطارئة. وحاليا بعدما أعدنا تشغيل المستشفى بدأت الحالات بالوصول إلينا. وتتراوح الحالات بحسب الإمكانات المتاحة للتعامل معها ما بين بسيطة إلى متوسطة. ومن يحتاج إلى التحويل للمستشفيات يتم تحويله إلى مجمع الشفاء الطبي”.
وقال إن الكهرباء مفصولة بشكل كلي عن قطاع غزة، إلّا أن المستشفى الميداني الأردني غزة/76 لديه مولدات تعمل على مادة السولار تؤمن المستشفى ومرافقه بالتيار الكهربائي حاليا وعلى مدار 24 ساعة، مبينا أن الإمدادات من الوقود هي من الاحتياطي الموجود في المستشفى.
وأكد توفر مياه الشرب في المستشفى من خلال بئر ارتوازية، ويتم استخدامها لإدامة العمل في مرافق المستشفى.
وشدد على أنه وفي جميع القوانين الدولية يفترض أن تكون المستشفيات مكانا آمنا وملاذا للمدنيين، بحيث يستمر تقديم الخدمات الصحية للجرحى والمصابين.
وأعرب عن تعازيه ومواساته لكل من استشهد في قطاع غزة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته، ومتمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين والجرح.
كما أعرب عن أمنياته بأن تسفر جهود جلالة الملك عبدالله الثاني والمساعي الإقليمية والدولية عن وقف الحرب في غزة وحقن دماء الأبرياء.

MENAFN16102023000072011014ID1107252402

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