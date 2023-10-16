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الأمير الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

10/16/2023 11:30:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة. -(بترا)

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