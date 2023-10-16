الأمير الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

الأمير الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
التاريخ
10/16/2023 11:30:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة. -(بترا)
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