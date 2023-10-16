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شتوة المسطاع تعلن بدء الموسم المطري وتفاؤل بكسر حدة الجفاف

10/16/2023 11:30:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






عمان- تتوالى الهطولات المطرية الخريفية منذ مساء أول من أمس، معلنة بدء فصل شتوي يستبشر فيه مواطنون بأن يكون موسما تعمّه أمطار خير، عقب مواسم كادت تقترب من حد الجفاف.
"شتوة المسطاع" أو شتوة تشرين، كما يطلق عليها المثل الشعبي، جددت التفاؤل بإحياء موسم مطري غنيّ، يعمّ مختلف أنحاء البلاد، فيما كسرت هذه الهطولات المتفرقة الأخيرة من حدة موسم جاف صيفا، سجل درجات حرارة مرتفعة وغير مسبوقة.
وفي حين تنامت مخاوف حول تداعيات انحباسات مطرية متكررة خلال المواسم الشتوية الأخيرة، شهد الموسم الحالي أول هطولات مطرية خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، بعد أن كان موعدها يسجل تاريخيا في غضون أيلول (سبتمبر) من كل عام.
ورغم ملامح التساقط المطري التي بدت متواضعة تارة وغزيرة تارة أخرى في مختلف مناطق المملكة الوسطى والشمالية، إلا أنه لا توجد أي ارتباطات علمية بين إمكانية التنبؤ بجودة الموسم المطري من عدمها، بناء على توقيت تسجيل "أول" هطولات خريفية، وفق دائرة الأرصاد الجوية الأردنية.
وترفع تداعيات عدم مرور أعوام مطرية غنية، من خطورة الأزمة المائية على المملكة، فيما يعول قطاع المياه على هطولات مطرية خريفية، وذلك لدورها المهم ومساهمتها المباشرة في منح "هامش أريحية"، على المياه "المسالة" لمختلف الزراعات في وادي الأردن.
وكانت الهطولات المطرية الأخيرة أو أمطار النصف الأول من نيسان (أبريل) الماضي، أحيت الموسم المطري الأخير 2022 – 2023، كما أن العديد من مناطق المملكة أكملت موسمها المطري بشكل مبكر، وفق تصريحات سابقة لمدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب.
وفيما حقّق الموسم الشتوي الماضي أداء مطريا ممتازا في بعض مناطق المملكة، إلا أن هذا الأداء ما يزال يواجه مخاوف تحديات تذبذب الهطولات المطرية خلال الأعوام المقبلة، والتي تؤثر بدورها على تغذية المياه الجوفية، في وقت أبدت فيه إستراتيجية المياه الوطنية 2023 – 2040 قلقها إزاءها، حيث توقعت انخفاض تغذية المياه الجوفية إثر هذا التحدي؛ وبنسبة 15 % بحلول العام 2040.
وفي هذا السياق، أكد خبير المياه الجوفية د. إلياس سلامة، ضرورة اتخاذ إدارة قطاع المياه؛ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتأمين احتياجات المياه على مدار الأعوام المقبلة، مشيرا إلى عدم إمكانية قياس الأداء في تلك الأعوام بناء على أداء الموسم المطري الحالي، سيما في ظل عدم ثبات مؤشرات أنماط الهطل المطري المسجّلة جراء التغيرات المناخية.
وتعود عدم إمكانية التنبؤ بجودة الموسم المطري من عدمها، بناء على بدء توقيت تساقط الهطولات المطرية الخريفية أو كميتها، لأسباب تتعلق بفترة الخريف الممتدة من 20 أيلول (سبتمبر) حتى بداية كانون الأول (ديسمبر) سنويا، التي عادة لا تحقق سوى 11 % من الموسم المطري بشكل عام، وفق آل خطاب.
وينعكس أي تأخر في الهطل المطري يشهده الموسم الشتوي، على التأثير سلبا بزيادة الضغط على قطاع المياه؛ فكلما كان موسم الهطل المطري مبكرا، قلت الكميات المزودة من مياه الري للمزارعين، وكلما امتدت الفترة الزمنية لتأخر الهطل المطري، ارتفعت الأعباء على مصادر قطاع المياه.
ويعتمد تحسين أوضاع مخزون السدود على تحسن الجريان السطحي للمياه، عبر استمرارية هطل الأمطار المتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.
ووفق إدارة الأرصاد الجوية، فإن المملكة تأثرت بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة حيث سجلت درجات الحرارة أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 3 – 4 درجات مئوية، لتصبح الأجواء غائمة جزئيا تحولت أحيانا إلى غائمة في شمال ووسط المملكة، فيما هطلت الأمطار المتفرقة في مختلف المناطق.

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