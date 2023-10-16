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كيف تساهم النظم الغذائية بمواجهة آثار التغيرات المناخية؟

10/16/2023 11:30:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان– باتت ضرورة تعزيز قدرة النُظم الغذائية على مواجهة الصدمات غير المتوقعة، مثل تأثيرات التغيرات المُناخية في الأردن أمراً ملحاً لتحسين سبل عيش الأسر الضعيفة، وتوفير فرص العمل للأفراد.
ومن أجل تلك الغاية بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى الفترة الماضية، بتنفيذ مشروع الزراعة الحضرية المستدامة، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 800 ألف دولار.
ويسعى هذا المشروع إلى تحقيق فوائد بيئية واقتصادية ومعرفية لفئات المجتمع في مدينة عمان، التي يقطنها حوالي 40 % من إجمالي سكان المملكة، الذين يقارب تعدادهم 11 مليون نسمة.
وينقسم المشروع، الذي يستمر العمل فيه حتى نهاية شهر آذار (مارس) المقبل، إلى ثلاثة مشروعات، والتي تندرج ضمن برامج التخفيف والتكيف مع تبعات التغير المُناخي على الفئات الأكثر تأثيراً من بينها المزارعون، والنساء، التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن.
ويبلغ عدد المستفيدين المباشرين من المراحل الثلاث نحو 150 مزارعًا، و400 أسرة، في وقت يبلغ فيه عدد المستفيدين من المجتمعات المحلية وبشكل غير مباشر 14.112 أسرة، أي ما يقارب 71.877 فرداً، وفق تفاصيل المشروع التي اطلعت عليها "الغد".
ويرتكز المشروع الأول، وفق المنسق الوطني للمشاريع البيئية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سامي طربية، على "تخصيص مساحة دونمين من المشتل الذي تمتلكه أمانة عمان الكبرى، والواقع في منطقة ماركا، لإنشاء آخر حديثا بإنتاج الأشجار المثمرة، وبالاستعانة بتقنيات تكنولوجية جديدة، والذي سيستفيد من إنتاجه المجتمع المحلي في مدينة عمان".
و"يجري العمل حاليا مع مستشارين متخصصين لاختيار أنواع الأشجار، وفقاً للظروف المُناخية التي تشهدها مدينة عمان"، بحسبه.
ومن بين المشاريع الأخرى "تأسيس مزرعة ذكية حضرية مجتمعية، في منطقة المقابلين، يستفيد منها السكان المحليون، والتي ستضم أنواعا من المزروعات"، كما أكد طربية في تصريحات لـ"الغد".
و"سيتلقى العاملون في وحدة الزراعة الحضرية في أمانة عمان الكبرى تدريبات متخصصة تُمكنهم من إرشاد المواطنين حول ماهية أنواع الأشتال التي يمكن زراعتها داخل منازلهم، أو كيفية إنشاء بساتين صغيرة داخل ساحات المنازل"، بحسبه.
ويضيف: "كما سينشأ مركز للخدمة المجتمعية، والذي من خلاله ستتمكن نحو 100 سيدة من المجتمع المحلي في المنطقة من تلقي تدريبات على الزراعة الحضرية، والأساليب الزراعية الحديثة".
ومن بين الخطوات التي ستنفذ كذلك "تشجيع الأفراد على تحويل أسطح المنازل إلى أخرى خضراء، وبعد التأكد من مطابقة مواصفات سطح المنزل للمعايير التي تمكن مالكيها من زراعة مختلف أنواع الأشتال والنباتات، واستغلال مياه الأمطار لريها، على أن تتواءم والظروف المُناخية"، كما ذكر.
ويتابع: "وفقاً لما نشهده على الصعيد المحلي والعالمي من ارتفاع للأسعار في المنتجات الزراعية فإن تلك الخطوة ستساعد الأفراد على الاكتفاء ذاتياً ببعض أنوع الخضراوات والفواكه التي تزرع على أسطح المنازل، أو داخل الحدائق المنزلية".
ولفت الى أنه "سيكون هنالك مشروع آخر ينفذ مباشرة مع 150 مزارعا في منطقة وادي السير، وبشكل أخص في البصة ضمن عراق الأمير، باعتبار أنها تتميز بالزراعة، وخاصة أشجار التين".
و"بالاتفاق مع أمانة عمان الكبرى سينشأ ضمن مراحل المشروع سوق صغير يجمع فيه المزارعون في المنطقة محصول التين لبيعه مباشرة للمستهلكين، وكذلك المنتجات المعدة من قبل السيدات في المنازل من ثمار ذلك المنتج، وبالتعاون مع إحدى الجمعيات التعاونية النسائية"، تبعا له.
ومن أجل إرشاد المزارعين في المنطقة ومساعدتهم بالدعم الفني، والتقني وغيره سينشأ مركز متخصص للإرشاد لهذه الغاية.
وأضاف أن "هنالك بعض التدخلات وضمن محاور المشاريع ذاتها يجري العمل على تنفيذها مع بعض المؤسسات، من بينها إقامة يوم علمي مع الجامعة الألمانية وأمانة عمان الكبرى في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، لزيادة وعي الطلبة حول الزراعة الحضرية الذكية".
وأعرب عن "أمله أن يعمم هذا النموذج ضمن كافة مناطق بلديات المملكة، لتحقيق أكبر استفادة للمجتمعات المحلية، والمزارعين".
وكانت نتائج تقرير البلاغات الوطني الرابع للأردن توقعت أن "يفرض تغير المُناخ المزيد من الضغوطات على موارد المياه الهشة، ليرتفع العجز السنوي بناء على العرض والطلب إلى حوالي 30 %".
وأشارت النتائج إلى أنه "سينخفض إنتاج الأعلاف من المراعي الطبيعية من 31 % إلى 15 % بحلول عام 2050، وتالياً انخفاض الاكتفاء الذاتي من لحوم الدجاج والبقر والضأن بحلول عام 2050 إلى 37 % و6 % و17 % على التوالي، مما يعرض الفقراء لمزيد من انعدام الأمن الغذائي".

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