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دراسة تحذر من أزمة التغير المناخي على حياة الأردنيين

10/16/2023 11:30:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






عمان- حذرت دراسة حديثة بعنوان "دمج الأمن المناخي في أطر السياسات الأردنية" من انعكاس أزمة التغير المناخي في المملكة على الأردنيين في المجالات السياسية والاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية.
وقالت الدراسة التي نفذها مركز adelphi ومنظمة منظومة الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدوليّة CGIAR مؤخرا، إن انعكاس أزمة المناخ سيؤدي إلى ظهور مشاكل متعددة تتعلق بالفقر، خصوصا أنّها تسبب تحديات كبيرة أمام أمن الغذاء والمياه وسبل العيش، ما يؤثر على الصحة العامة ورفاهية الأردنيين.
وأشارت الدراسة إلى أنّ من بين المخاطر الأكثر إلحاحاً التي يجب على الأردن مواجهتها، هي تلك التي لها آثار مباشرة على الموارد المائية التي تتعرض بالفعل لضغوط كبيرة بسبب العوامل المناخية من جهة، والعوامل المتعلقة بالسكان. وقالت إنّ ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى مزيد من التبخر، كما أن انخفاض هطل الأمطار أمر بالغ الأهمية بشكل خاص، ما يضغط على احتياطيات المياه الجوفية وطبقات المياه الجوفية التي تم استغلالها بالفعل بشكل مفرط. وتزيد الأحداث المناخية المتطرفة وآثارها، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والانهيارات الأرضية، من تعقيد الأمور.
وأشارت الى أنّ تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم الأمن المائي وإلى زيادة النزاعات والمشاعر المعادية للاجئين، ما يؤدي إلى تآكل التماسك الاجتماعي، كما يهدد تغير المناخ الأمن الغذائي وسبل العيش، ويمكن أن يتسبب بمزيد من التدهور البيئي، ما يقلل من نوعية حياة الأردنيين ويزيد من السخط الاجتماعي.
وأضافت أنّ التغير يرهق الخزينة وبالتالي يؤثر على الخدمات المقدمة، ما يؤثر سلبا على العقد الاجتماعي.
ودعت الدراسة الى ضرورة التأكد من أن السياسات، وخاصة حول القطاعات ذات الأهمية البالغة لتغير المناخ والسلام والأمن، تراعي الأمن المناخي.
وقالت إن ضرورة إدارة وتخفيف انعدام الأمن المناخي ستزداد حدة، ما يعني أن الأردن بحاجة إلى تحديد انعدام الأمن المناخي والاستجابة له بشكل أفضل، وتتمثل الخطوة الأولى في التأكد من أن السياسات والأساليب، والمؤسسات المسؤولة عن إدارتها، لديها رأس المال البشري والمالي اللازم للقيام بذلك.
ودعت إلى ضرورة اعتماد إستراتيجية للأمن المناخي على المستوى الوطني، واستخدامها كأساس لأنشطة التعميم والتنفيذ في المستقبل، فيما يساعد الشركاء الدوليون في تطوير إستراتيجية وطنية وتضمين الأولويات الرئيسة في الخطط والإستراتيجيات القطرية.
وعلى المدى القصير، أكدت الدراسة ضرورة تحسين الوعي بالأمن المناخي على المستوى المؤسسي والمجتمعي، من خلال تحسين قدرات الأمن المناخي في جميع الجهات الحكومية، وتعزيز تكامل الأمن المناخي ضمن خطط وعمليات السياسات. كما دعت إلى بناء قدرات الجهات الفاعلة الوطنية الرئيسة المكلفة بتعزيز جدول أعمال تغير المناخ، بما في ذلك الأمن المناخي والتكيف والتمويل.
وعلى المدى المتوسط، أكدت ضرورة تحسين المعرفة والبيانات والنشر المتعلقة بالأمن المناخي من أجل تحسين قدرات الاستجابة وصنع القرار. أما على المدى الطويل، فدعت الدراسة إلى دعم تغير المناخ والسياسة الأمنية والقدرة على تنفيذ البرامج على المستوى الوطني والبلدي والمحلي.

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