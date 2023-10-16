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تحذيرات من الإصابة بأمراض تنفسية في الخريف

10/16/2023 11:30:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






عمان- مع بدء فصل الخريف، حذر اختصاصيون وخبراء في الأوبئة من ازدياد انتشار الفيروسات التنفسية، وضرورة تلقي مطعوم الانفلونزا التنفسية الذي يخفض بنسبة 70 % من اعراض الأمراض التنفسية، وفي الوقت نفسه، التوقف عن تلقي المضادات الحيوية التي تخفض من مناعة الجسم.
وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، ان خريطة هذه الفيروسات تغيرت، بسبب الفجوة المناعية التي خلفتها جائحة كورونا، مشددين على وجوب الالتزام بالإجراءات والاحتياطات الاحترازية التي تسهم بالتخفيف من حدتها ومنع انتشار عدواها بين السكان.
استشاري الامراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة د. محمد حسن الطراونة، أكد أن هناك من يتداوى بالمضادات الحيوية على نحو مفرط وجائر، وبطرق خاطئة وممرضة، مع بدء موسم انتشار الفيروسات التنفسية في مستهل الخريف، بخاصة: الانفلونزا الموسمية، والتنفسي المخلوي، وكوفيد 19.
وبين ان المضادات الحيوية، تستخدم في القضاء على البكتيريا، في حين أن سبب الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد هو فيروسي لا جرثومي، في وقت تغيرت فيه خريطة الفيروسات التنفسية في العالم مؤخرا، جراء "الفجوة المناعية"، التي أحدثتها جائحة كورونا، بعد عامين ونصف العام من وقوعها، اذ باتت تظهر فيروسات في غير موعدها، وأحيانا تأتي مجتمعة، أي ان الشخص يمكن أن يصاب بفيروسين تنفسيين أو أكثر في الوقت نفسه.
وشدد الطراونة، على اهمية اتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية كالتباعد وارتداء الكمامات وغيرها في حال وجود مصابين في محيطنا، لمنع نقل الأمراض التنفسية.
وبشأن الفيروس التنفسي المخلوي، أشار إلى انه يصيب الأطفال ممن هم دون العامين من العمر، غير ان العدوى به باتت اشد، وصار ينتقل للكبار ايضا، ما زاد نسبة مراجعي المؤسسات الطبية بسبب اعراض المجاري التنفسية العليا، والالتهاب الرئوي الذي يتسبب بالتهاب القصيبات الهوائية لدى الاطفال، ومن اعراضه الكحة والرشح وأزيز في الصدر والعطاس، كما يتسبب بالتهاب رئوي، يؤدي للدخول الى المستشفى.
وشدد على ان هذا الموسم، فرصة جيدة للجميع، يمكن الاستفادة منها في الحفاظ على الجهاز التنفسي عبر الإقلاع عن التدخين، والنوم على نحو جيد، ما يسهم بضبط جهاز المناعة، وتناول غذاء متزن وممارسة الرياضة، بالإضافة الى تهوية الغرف الصفية في المدارس لتقليل انتشار الفيروسات التنفسية بشكل كبير.
وطالب الطراونة، بضرورة الحصول على مطعوم الإنفلونزا، فهو يخفض الإصابة بها بنسبة 70 %، معتبرا اياه في هذه المرحلة مهم جدا، وقد ظهرت اهميته حاليا اكثر من الأعوام السابقة، مطالبا السلطات الصحية بتوفيره بأسعار تناسب المواطنين.
ولفت الى ان المضاد الحيوي، مادة أو مركب يقتل أو يثبط نمو الجراثيم، وهي تنتمي إلى مجموعة أوسع من المركبات المضادة للأحياء الدقيقة، وتستخدم لعلاج الالتهابات التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك البكتيريا والفطريات والطفيليات.
أستاذ ورئيس قسم الصدرية في كلية الطب بمستشفى القصر العيني بجامعة القاهرة سابقا د. أيمن السيد سالم، حذر من تعرض كبار السن وذوي الامراض المزمنة للهواء البارد، بخاصة مرضى الحساسية الصدرية، وتجنب التعرض للعواصف والغبار والأتربة.
وبين سالم، لـ"الغد"، أن هناك مسببات حساسية تؤدي لحدوث مضاعفات مرضية في الجهاز التنفسي، تتمثل بالأتربة والبرودة والروائح النفاذة، والعواصف والرياح، مشددا على ضرورة توخي مرضى الحساسية، الحذر في المناخ البارد، وارتداء أغطية رأس وملابس ثقيلة مناسبة، كي لا يتعرضوا لمشاكل صحية.
وأكد، أن من أكثر المضاعفات التي قد يتعرض لها مرضى الحساسية عند تعرضهم لمسببات المرض، إصابتهم بالتهاب رئوي حاد، أو التهاب شعب هوائية، بخاصة مع بدء موسم انتشار الفيروسات التنفسية، داعيا كبار السن وذوي الاختطار العالي، لتلقي مطعوم الانفلونزا الموسمية، والاهتمام بالغذاء، لتقوية المناعة، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، حماية من الفيروسات.
من جهته، قال الخبير الاوبئة د. عبد الرحمن المعاني، إن الأجواء في الخريف والشتاء ذات هواء الجاف، ما يؤدي لبطء انتاج المادة المخاطية في الأنف والمسالك الهوائية، وهذا يسهل وصول الفيروسات للجسم.
واضاف المعاني، ان قدرة الخلايا المناعية على بلعمة الاجسام الممرضة، تنخفض في الخريف والشتاء، كما أن نشاط الفيروسات وقدرتها على تخطي جدار الخلايا، يرتفع في هذين الفصلين.
واشار الى ان لكل فصل في العام تغيراته المناخية والسلوكية التي تؤثر جدا على حياة الأفراد، ومع دخول الخريف يليه الشتاء، تتدرج درجات الحرارة والرطوبة في الانخفاض، ويميل معظم الناس لإغلاق الأبواب والنوافذ خشية البرد، ما يهيئ بيئة مناسبة لانتشار الفيروسات والجراثيم والبكتيريا، وبقائها مدة أطول في الهواء، وبالتالي ارتفاع فرصة انتقالها من شخص لآخر، مسببة العدوى وتفشي الأمراض.
وأوضح المعاني، أن أمراض الجهاز التنفسي الأكثر شيوعا وإصابة بالعدوى هي: الانفلونزا والرشح والسعال والتهاب البلعوم، لافتا الى انه مؤخرا، ظهرت سلالات جديدة من الفيروسات، مثل: كورونا المستجد، ما يستوجب الوقاية واخذ التدابير للوقاية منها باتباع إجراءات احترازية مثل لبس الكمامة التي اثبتت فعالية كبيرة في الحفاظ على السلامة الشخصية والعامة، فهي تعتبر حاجزا دفاعيا اول ضد الفيروسات الخارجية.
ومن الاجراءات الاحترازية أيضا، دعا المعاني للانتباه الى اختلاف درجات الحرارة داخل المنزل وخارجة، وفي الفترات ذات الطقس البارد، خلال الخريف او الشتاء، ينصح بشرب كأس ماء قبل الخروج من المنزل، لتعديل درجة حرارة الجسم، ووضع وشاح على الانف عندما تكون درجات الحرارة منخفضة جدا، وعدم التعرض للهواء البارد عند الخروج من حمام دافئ.
ودعا للاهتمام بالنظافة الشخصية والعامة باستمرار، وغسل اليدين بانتظام عند القدوم من الخارج لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وتدليكها جيدا، لان اكثر الامراض التنفسية تنتقل بالمصافحة أو بلمس أماكن وجود الفيروسات، بالاضافة للابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وان تكون هناك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين الشخص وغيره، وتهوية المنزل بين وقت وآخر، لان المدافئ التي تشتعل في الشتاء داخل البيوت، تجفف الهواء في الغرف المغلقة، وبالتالي تجف الطبقات المخاطية في الانف، وهي التي تسهم بتنقية الهواء الداخل للانف من الفيروسات، ما يؤدي للإصابة بالأمراض، مشددا على اخذ اللقاحات ضد امراض الجهاز التنفسي، وابرزها مطعوم الانفلونزا الموسمي.

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