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التقسيم والمنطقة العازلة.. مخطط الاحتلال لـغزة المتمسكة بالصمود

10/16/2023 11:30:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان – بات مخطط الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة واضحا، يستهدف الجغرافيا والديموغرافيا بشكل وسيناريو جديدين في القطاع الذي يتعرض منذ 11 يوما لحرب إبادة، وهو ما صار أيضا واضحا للدول العربية كمصر والأردن الرافضتين والمقاومتين بشدة لهذا المخطط، كونه يستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه، ويمس القضية الفلسطينية برمتها.
ما رشح من مخطط أعلنه الاحتلال، يستهدف شمال وجنوب القطاع وربما تقسيمه إلى قسمين، في محاولة منه لإنشاء منطقة بفرزون (منطقة عازلة) بين سكان غزة (المدينة) وسكان المستوطنات في جنوب القطاع، برغم أنه مخطط مرهون باعتبارات إقليمية، تذكر أميركا بها، خشية توسع دائرة المواجهة مع لاعبين إقليميين.
يستعد الاحتلال لهجوم بري محتمل على القطاع، وهو في تصنيفه يعد أكبر عملية برية له منذ حربه على لبنان في العام 2006، برغم أن مثل هذا الهجوم محفوف بالمخاطر، لانطوائه على القتال في نطاق حيز جغرافي ضيق مكتظ بالسكان.
ويأتي هذا الهجوم (2023) الذي يفصل بينه وبين الهجوم على لبنان في 2006 نحو 17 عاما.
وكان من المقرر أن ينطلق هذا الهجوم البري في نهاية الأسبوع الماضي، لكن جرى تأجيله لبضعة أيام - على الأقل - جزئيا، تحت ذريعة الظروف الجوية السائدة بسبب الأمطار والغيوم، والتي كان من شأنها أن تصعب هجمات القصف الجوي للمحتلين، وعمل مسيرات الاحتلال، بهدف توفير غطاء جوي لقواته البرية ومشاته، إذ ستشتمل القوة الضاربة الاحتلالية على دبابات وخبراء متفجرات وقوات خاصة، وفق زعمهم.
في هذا السياق، قال السفير السابق أحمد مبيضين، إن "هناك ثمنا جغرافيا للحرب، وأن الاحتلال سيقتطع شريطا حدوديا في الجهتين الشمالية والشرقية من القطاع لإنشاء حزام أمني، وربما هذا ما يفسر مخططه بدفع مليون فلسطيني من شمال غزة وشرقها نحو الجنوب لتأمين أمنه".
وأضاف مبيضين "يتجه الاحتلال للقيام بحملة برية، لأن التراجع عنها ينطوي على دلالات خطرة جدا عليها، لكنها ربما تختار تنفيذها بشكل غير تقليدي عبر تقطيع أوصال القطاع بعد تدميره عن بعد، والتقدم البري ببطء ووحشية".
وقال "ليس هذا حسب، فهناك حسابات عملياتية ميدانية، تدفع الاحتلال للتريث وتأخير الحملة البرية، ترتبط بنشوء واقع جديد على الأرض، نتيجة القصف وتحويل أحياء كاملة في القطاع إلى ركام، ما يصعب الاجتياح، بخاصة أن الخرائط العسكرية المتوافرة بيد مقاتليه باتت صماء وغير مفيدة، فتضاريس القسم الشمالي والشرقي من القطاع، غيرها القصف الواسع وغير المسبوق".
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، أكد أن المحتل الان عنده مشكلة ومعضلة إستراتيجية كبيرة جدا بالجغرافيا بين القطاع وجنوب الأراضي المحتلة، إذ إن مستوطناته في تلك المناطق، فالاحتلال يضع نصب عينيه التخلص من القطاع كاملا، ولكن بسبب الضغوطات الدولية قد يتراجع عن هدفه الإستراتيجي، باستبداله في تقطيع أوصال القطاع، وإنشاء منطقة بفرزون، تعزل قاطني غزة عن المستوطنات في الجنوب.
وأضاف "أن هذا هو الهدف الأساس من العملية البرية، وسيكون هذا مبرر حتى للولايات المتحدة الأميركية من أن الاحتلال تنازل عن اغتصاب القطاع كاملا، ودفع الفلسطينيين الى مصر، بإخلاء الشمال فقط، او جزء كبير منه، لإنشاء منطقته العازلة فيه، والاستفادة منه، لرصد أي حركات ضد المستوطنين او المستوطنات".
وتابع "سيكون هناك بعد إستراتيجي للجغرافيا، إذ ستكون ردة الفعل مواتية للاحتلال للقضاء على مثل هذا التفكير بالهجوم على المستوطنات في المستقبل، يعني لا يوجد صراحة حرية مطلقة، ولا يوجد بعد جغرافي مهم جدا له في حالة القطاع، كما هي الآن جغرافيا، لذلك لا بد من إعادة رسم خريطة القطاع من جديد لخدمة أهدافها الإستراتيجية بالسيطرة على أي محاولات، للدخول مرة أخرى للمستوطنات في الجنوب.
وكان الاحتلال دعا السبت الماضي أهالي غزة لـ"عدم الإبطاء" بمغادرة شمال القطاع، بينما خصصت قواته ممرين آمنين لعبور أكثر من مليون نسمة من سكان شمال القطاع باتجاه جنوبه، الأول قرب ساحل غزة والثاني عبر وسط القطاع الذي يبلغ طوله 40 كلم.
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية د. باسم تليلان، أنه بات من المؤكد حقيقة المشروع العبري للدولة الصهيونية، وهو ما يبحث عنه نتنياهو منذ تسلمه السلطة لعدة مرات، بأن هذه الأرض عبرية، تحكمها دولة عبرية، وللعرب أن يعيشوا فيها تحت مظلة هذه الدولة وبجواز عبري وبحكومة عبرية، ولهم تمثيل بسيط في البرلمان، هذا ما يبحث عنه الكيان الصهيوني، ولا يبحث أبدا عن سلام فيه حل للدولتين.
وأضاف تليلان "ما حدث في غزة سيحدث لاحقا الضفة الغربية وايضا في محيط القدس، فالاحتلال لن يرضى لدولته، الا أن تكون القدس عاصمة لها، وهذا ما يرفضه العرب والمسلمون".

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