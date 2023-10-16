Tuesday, 17 October 2023 07:25 GMT

حقوق الإنسان والديمقراطيات الغربية.. سقوط مدو بالقذائف الصهيونية

10/16/2023 11:30:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ






عمّان - لم تقتصر المجازر المحيقة بقطاع غزة من قوات الاحتلال الصهيوني، على تشويه الأجساد والأرواح والمباني والشوارع والمستشفيات فقط، بل شوهت أيضا مبادئ ومعاني ومنظومة حقوق الإنسان، وقصفت كل مشاعر الثقة بتلك المعايير، إزاء الصمت الدولي رغم أن المشاهد المرعبة موثقة أمامه بالصوت والصورة والدماء.
وهنا يتكرر السؤال: "أين حقوق الإنسان؟"، وذلك منذ شرعت الآلة العسكرية الهمجية الصهيونية بعدوانها على غزة منذ السابع من الشهر الحالي، وهو سؤال يتردد على أفواه الغزيين كلما حملوا جثث عائلاتهم التي استشهدت جراء القصف الإسرائيلي، وليمتد ذلك السؤال على مواقع التواصل الاجتماعي في حسابات شعوب عربية، أعلنت بصريح العبارة أنها فقدت ثقتها بكل شعارات حقوق الإنسان.
ولربما تنبهت أم لم تتنبه بعد، حكومات دول غربية "عظمى"، بأن شعاراتها وخطاباتها المتعلقة بمبادئ حقوق الإنسان التي ما فتئت تطالب بنقلها إلى العالم العربي وصلت في أحيان كثيرة حد المطالبة بمحاسبة الحكومات العربية إذا أخلت بتطبيقها، تحولت اليوم بفعل العدوان الهمجي على غزة مجرد "كلام فارغ" وكذبة كبيرة أدركتها الشعوب العربية، وبدأت بتتفيدها مع كل صورة لطفل ورضيع ومسن من غزة ارتقت روحه على أياد صهيونية وبدعم من تلك الدول الغربية "الديمقراطية" الصديقة.
وثمة دلائل كثيرة طفت على السطح منذ السابع من الشهر الحالي، أثبتت أن منظومة حقوق الإنسان التي تدعي دول عظمى أنها بمثابة دستورها هي مجرد خدعة كبرى، بدءا بالانحياز المطلق المبالغ به من قبل الإدارة الأميركية للقتل الإسرائيلي للمدنيين في غزة، مروراً بمنع دول أوروبية شعوبها من الخروج إلى الشارع والتضامن مع غزة، ومنع رفع العلم الفلسطيني في بريطانيا، فضلاً عن تخرصات وسائل إعلام تلك الحكومات التي نسفت قيم أخلاقيات العمل الصحفي القائم على المهنية والموضوعية.
هذه الدلائل وأكثر، أكد عليها حقوقيون ومحللون لـ"الغد"، الذين اعتبر بعضهم أنه حتى أداء المنظمات الدولية لحقوق الإنسان في التعاطي مع المجازر الواقعة على غزة، هو أداء خجول لا يرقى إلى هول الحدث، ويجب ألا يقتصر على إصدار بيانات وتنديدات، بل على أقل تقدير أن تتحرك تلك المنظمات لرفع دعوى للمحكمة الجنائية الدولية لمساءلة ومحاسبة الاحتلال على أفعاله الإجرامية المنافية للقانون الدولي الإنساني.
وفي هذا الصدد، يبين المحكم الدولي المحامي الدكتور عمر الجازي، أن جميع المؤسسات التي تحمي حقوق الإنسان التي تدعو إلى وجوب عدم تعرض الأفراد المدنيين للاستهداف، علاوة على ذلك، تنص على أنه يجب ألا ينفذ أي هجوم إذا كان متوقعًا منه أن يتسبب بخسائر عرضية للممتلكات المدنية، كما تنص على حكم آخر قوامه وجوب السماح بالوصول إلى المساعدة الإنسانية للمدنيين الذين يحتاجون إليها.
ويستدرك الجازب: "لكن على الرغم من وجود جميع هذه الأحكام والقوانين، إلا أن الاحتلال الصهيوني لا يلتزم بها، وما يزال يرتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين".
ويضيف: "تستخدم الدول التي تدعي الحفاظ على حرية التعبير وحماية الديمقراطية ومعارضة شن الحروب قوتها ووسائل الإعلام فقط عندما تخدم مصالحها، كما تدعي أن ما يقوم به الاحتلال هو دفاع عن النفس، ومع ذلك، وبموجب الأحكام التي تحمي حقوق الإنسان، يجب ألا يتعرض المدنيون للأذى، ويجب ألا تستهدف المدارس والمستشفيات، كما ينبغي الحفاظ على الحقوق الأساسية مثل المياه والكهرباء وما إلى ذلك".
ويتابع: "هناك صمت دولي غير مبرر ولا يمكن الدفاع عنه، حيث يرتكب الاحتلال جرائم حرب دولية وتجب محاسبته من قبل المحكمة الجنائية الدولية. ومع أن الاحتلال ليس عضوًا فيها، فإن فلسطين عضو في المحكمة. وعلاوة على ذلك، ووفقًا للمحكمة الجنائية الدولية، فإن ما يحدث حاليًا في فلسطين يُعتبر جريمة حرب، ويجب على الدول التدخل لوقف ما يحدث، ويمكن محاكمة الأفراد المسؤولين عن هذه الجرائم".
ولفت إلى ان بعض الدول الداعمة للاحتلال تطلب من سلطاته التقليل من استهداف المدنيين بدل تفادي ذلك بالمطلق، واصفا ذلك بأنه "كيل بمكيالين، وهو أمر أصبح مفضوحاً ولا مفر من إحقاق الحق وإعادة الحقوق لأهلها".
بدوره يرى الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي أن ما يحدث في غزة لم يفشل منظمة حقوق الإنسان فقط بل كشف كذبة الدول العظمى التي تدعي أنها تحمي مبادئ هذه المنظومة، فالمجازر الواقعة على غزة تسببت بسقطة أخلاقية لتلك الدول ولخطاباتها ووسائل إعلامها، المتجاهلة للمحرقة التي يتعرض لها الغزيون.
ويستشهد الرنتاوي بتصرفات مثل منع رفع العلم الفلسطيني، وقمع التظاهرات الشعبية المتضامنة مع غزة، وتقييد قوى حية وناشطين في تلك الدول العظمى، وهو ما يبرهن أن تلك الدول معادية لمبادئ حقوق الإنسان وليست حامية لها كما تدعي.
ويتابع: "معركتنا ليست مع المجتمع المدني الغربي، بل معركتنا مع الخطاب الغربي الرسمي الذي يؤكد أن سياسات التطهير العرقي والأرض المحروقة وإنشاء معسكرات أشبه بالمعسكرات النازية تمارس من دول أرهقتنا على مدار عقود بخطابات حقوق الإنسان".
وبحسب وجهة نظر الخبير الحقوقي كمال المشرقي فإن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ومنذ بدء المجازر الأخيرة على غزة، تمارس دورها بتوثيق الانتهاكات وتستخدم أدواتها المسموح لها باستخدامها في مثل هذه الظروف من صراعات ونزاعات.
واعتبر المشرقي أن أداة التوثيق التي تستخدمها تلك المنظمات تمهد لتحريك دعاوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية، منوها بأن المدافعين عن حقوق الإنسان أيضاً يستخدمون أدواتهم من توجيه نداءات لوقف قصف وقتل المدنيين في غزة، وإثارة الرأي العالم للالتزام بالقانون الدولي الإنساني، تمهيداً للوصول إلى الهدف الأكبر وهو محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ويختم المشرقي قائلا: "الذي أسقط منظومة حقوق الإنسان هو الدول العظمى وليست المنظمات الحقوقية الدولية"، محذرا من خطورة خلط السياسة مع المبادئ الحقيقية لحقوق الإنسان".

MENAFN16102023000072011014ID1107252394

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث