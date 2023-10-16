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إعلاميون: خطاب التضليل الإعلامي الغربي خطر يجب مواجهته

10/16/2023 11:30:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان– لم تكف وسائل إعلام غربية الأيام الماضية، عن التركيز على تشويه الحقائق في نقل صورة الحرب على غزة، وفق رواية المحتل الصهيوني، بل وصلت إلى حد التحريض على الفلسطينيين في قطاع غزة، ممن يعانون جرائم قصفه وتدميره وقتله للمدنيين، ومنعه للغذاء والدواء والطاقة عن السكان.
فبعد محاولة قلب الحقائق، تعمدت وسائل إعلام تصوير الفلسطينيين على أنهم مجموعة "قتلة"، وأنهم يذبحون أطفال المحتلين، والترويج لهذه المزاعم بكثرة، إلى حد تناقلها مسؤولون أميركيون، وعلى راسهم الرئيس الاميركي بايدن، وزعماء غربيون، برغم أن بعض وسائل إعلام الاحتلال نفت صحة هذه المزاعم.
وأثار مقتل طفل فلسطيني ذبحا على يد رجل أميركي في الولايات المتحدة أول من امس، تساؤلات عن مدى انتشار خطاب التضليل المسيطر على الإعلام الغربي، ومساهمته بإشاعة خطاب الكراهية والجرائم في العالم جهة الفلسطينيين.
وزير الإعلام الأسبق المهندس صخر دودين، قال إن خطاب الكراهية الذي يتبناه الغرب تجاه الشعوب الأخرى، وتحديدا الشعب الفلسطيني، سيرتد عليه بكل تأكيد، مضيفا أن العواقب ستكون وخيمة على الإعلام الغربي اذا ما بقي يتبنى الأكاذيب الصهيونية.
ولفت دودين، إلى أن أصحاب الضمائر الحية في الغرب خصوصا، والعالم عموما، بدأوا يتنبهون لهذه الظاهرة الخطرة، والتي ستقوض ما يدعيه الغرب من حريات وموضوعية، واحترام للحقوق.
وأوضح دودين أننا بتنا نلاحظ بأن المعايير المزدوجة تجاه الآخرين من غير بني جلدة الغرب، هي السائدة، فأصبحت الحرية مقيدة والعدالة منتهكة والكرامة مهدورة، مضيفا أنه "لا بد للإعلام العربي، من أن يكون حذرا في التعامل والتعاطي مع ما يردده الإعلام الغربي"، موضحا وجوب الإعلام العربي، الوعي بأن الغرب يتربص به، ويحاول دس السم بالدسم.
بدوره، قال الخبير في القوانين الإعلامية يحيى شقير، إن خطاب التضليل الإعلامي الغربي، والحض على الكراهية على أساس تمييزي، سواء بالعرق أو الدين أو الجنس، كان تاريخيا مقدمة لتحضير الجمهور لتفهم مبررات العنف ضد الجماعات والأفراد الذين هم ضحايا هذا الخطاب.
وأضاف شقير، أن هناك أمثلة على ذلك، منها ما حدث في تسعينيات القرن الماضي بين قبيلتي التوتسي والهوتو في راواندا الذي أدى لمذابح وسقوط قتلى كثر.
وأشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول، وفي جلسة لمجلس الأمن عام 2004، حمل قارورة صغيرة (باعتبارها عينة من مواد كيماوية مدمرة صنعها العراق) وقال إن العراق لديه أسلحة كيماوية ودمار شامل ستقتل الآلاف، وأن العراق قريب من صنع قنبلة نووية، وبالتالي فإن الإعلام أصبح مضللا، ما أدى إلى تقبله فكرة غزة العراق.
ولفت شقير، إلى أن هناك أمثلة أخرى مثلما حدث في ألمانيا النازية، بشيطنة اليهود الذين سقطوا كضحايا، وها هم يستعملون الأسلوب نفسه مع أهالي غزة حاليا.
إلى ذلك، قال مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، إن التضليل والتزييف والحض على العنف والكراهية التي طغت على السطح أثناء العدوان على الفلسطييين في القطاع، قصة سياسية ترجمت بشكل غير مهني.
وأضاف منصور "لا ينقص أي وسيلة إعلام غربية، القدرة على التحقق من الأخبار الكاذبة أو الزائفة، ولكن ذلك يأتي في سياق ممنهج ضد الفلسطينيين".
وأكد أن هذه ليست أخطاء مهنية مرت بشكل غير مقصود، أو لأنهم لم يقوموا بواجبهم في التمحيص والتدقيق والتأكد من صحة المصادر، بل مررت عن عمد بقصد تشويه صورة الفلسطينيين وفكرة المقاومة، والحق المشروع لمقاومة المحتل، وتقديم المحتلين وجودهم ومستوطنيهم على أنهم ضحايا برغم أنهم محتلون.
وأشار منصور إلى أن هذه القصة، يجب الوقوف عندها والتفريق بين ما كان يحدث في السابق من بعض الظواهر التي تأتي مهنيا، وجودة الحالة المهنية والسياسات المهنية هذا يختلف، موضحا بأن الصحافة الغربية أثبتت أن كثيرا منها له أجندة سياسية وغير مستقلة، "وتأخذهم توجهات الدولة إلى مساحات يصبح فيها أبعد ما يكون عن حرية الإعلام".
ولفت إلى أن ما يحدث في القطاع والضفة الغربية، حدث في أوكرانيا أيضا، والمفاصل السياسية، كشفت بأن الإعلام الغربي لا يؤدي وظيفته التي يتغنى بها ليلا نهارا، وهي نقل الحقيقة والدفاع عن الحقيقة، ولا يقوم بعض الصحفيين الغربيين بكشف الجرائم التي يقوم بها الاحتلال.
واعتبر بأن هذا الكشف لا يحتاج لعناء كبير ليراها أي شخص، خصوصا وأن هناك جرائم إبادة وتهجير قسري وقصف لسيارات الصليب الأحمر والأطباء والإسعاف، واستهداف المستشفيات، وكلها أفعال مجرمة باتفاقية جنيف الرابعة، موصوفة بأنها تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الإنسان.
وأكد منصور أن الإعلام الغربي، يملك الحل، لكنهم يتجاهلونه، وهو الالتزام بالمعايير والسياسات الإعلامية من دقة وصحة مصادر، والتأكد من شهود العيان، مشددا على أن هناك صحفيين يعملون لصالح مؤسسات غربية، لا يقومون بوظيفتهم بنقل الصورة الحقيقية بانصاف وحياد في فلسطين، بحيث تخلوا عن حريتهم، وهذا إن دل، فإنه يدل على أزمة أخلاقية عند بعضهم.

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