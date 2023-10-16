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حملات لجمع التبرعات في عدد من المحافظات دعما للشعب الفلسطيني

10/16/2023 11:30:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انطلقت أمس الاثنين، حملة لجمع التبرعات المادية والعينية في الكرك لدعم الشعب الفلسطيني جراء الأحداث الأخيرة في قطاع غزة.

وقال محافظ الكرك، فراس أبو الغنم، خلال فعاليات الإطلاق، إن الحملة تأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، في إرسال المساعدات الإنسانية والطبية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الحملة تنطلق بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بحيث يتم استقبال التبرعات العينية في قاعة غرفة تجارة الكرك، شريطة أن تكون المواد العينية التي يتم استقبالها، غير مستعملة ومحفوظة بشكل جيد.

وبخصوص التبرعات النقدية، قال أبو الغنم إنها ستستلم من المتبرع بشكل مباشر، لدى فرع بنك الاتحاد على مثلث الثنية باسم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وفي معان، انطلقت صباح أمس، في جامعة الحسين بن طلال، حملة تبرعات لإغاثة الأهل في قطاع غزة الذين تأثروا من العدوان الإسرائيلي الغاشم تحت شعار ((فزعة أهل)) .

ويأتي إطلاق الحملة استجابة للتوجيهات الملكية السامية من لدن جلال الملك وولي عهده الأمين لتقديم مختلف أشكال المساعدة والدعم لصمود أهلنا في فلسطين وغزة، للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفا وخاصة الأطفال من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وأهاب رئيس جامعة الحسين بن طلال، الدكتور عاطف الخرابشة، بجميع منتسبي الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة تقديم ما يستطيعون من دعم مادي دعما للأهل في قطاع غزة من خلال التبرعات المباشرة في عمادة شؤون الطلبة، ومن خلال الاقتطاع من الراتب بالنسبة لموظفي الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وأوضح الخرابشة أن كوادر مركز الحاسوب في الجامعة ستضع برمجية خاصة لاقتطاع المبلغ الذي يحدده الموظف من راتبه مباشرة.

وسيتم جمع التبرعات بالتنسيق مع مكتب محافظ معان لإيصال المساعدات الى الهيئة الخيرية الهاشمية مباشرة، ليتم إيصالها مباشرة الى الأهل في قطاع غزة.
وفي إربد، واصلت غرفة التجارة لليوم الثاني على التوالي استقبال التبرعات العينية والمادية دعما لقطاع غزة.

وقال رئيس الغرفة محمد الشوحة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التبرعات المادية والعينية من القطاع التجاري تجاوزت 100 ألف دينار.

وأشار إلى تواصل الحملة يوميا باستقبال التبرعات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

يشار الى أن وزارة الداخلية حددت غرفة تجارة إربد كمركز لاستقبال التبرعات العينية والمادية في المحافظة دعما لقطاع غزة.
--(بترا)

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