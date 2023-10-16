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إيهود باراك: لا يمكن محو حماس.. موجودة بأحلام الناس وقلوبهم

10/16/2023 11:29:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك إمكانية محو "حركة حماس" الفلسطينية بشكل كامل، مؤكدا أنها موجودة في عقول الناس وقلوبهم وأحلامهم.
وقال باراك في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الإثنين: "لا يمكننا محو حماس بالكامل. حماس أيديولوجية، وهي موجودة في أحلام الناس، في قلوبهم، وفي رؤوسهم".

وأوضح أن الخطوة العملية التي ينبغي أن تحققها العملية العسكرية الإسرائيلية "هي القضاء على جميع القدرات العملياتية لحماس في قطاع غزة، وهذه مهمة معقدة بما فيه الكفاية، لذا ينبغي التركيز عليها".

وأشار باراك أيضا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه "يعتقد أنه لو كان في دولة طبيعية لكان سيستقيل، لكنه يقود الكابينت (المجلس الوزاري المصغر)- لذا فمن الأهمية بمكان أن يكون وزير الدفاع السابق بيني غانتس ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت هناك أيضا".

وسبق أن صرح نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بأن الجيش الإسرائيلي يهدف من وراء العملية العسكرية في غزة إلى "محو حماس من الوجود". -سبوتنيك

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