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ميقاتي: لا مصلحة لأحد بفتح جبهة من جنوب لبنان

10/16/2023 11:29:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن إسرائيل تسعى إلى مضاعفة استفزازاتها، وأن هناك وحدة لبنانية كاملة تضامنا مع فلسطين، لكن لا مصلحة لاحد بالقيام بمغامرة فتح جبهة من جنوب لبنان.
وقال في بيان صحفي صادر عن مكتبه، يبدو من خلال الاتصالات الجارية الإقليمية والدولية الجارية، أن هناك ضغطا كبيرا للتوصل الى وقف إطلاق نار في غزة.
وأضاف لبنام يواصل اتصالاته داخليا وخارجيا لإبقاء الوضع هادئا داخله قدر المستطاع، وإبعاد لبنان عن تداعيات العدوان على قطاع غزة، داعيا إلى ردع إسرائيل ووقف استفزازاتها لعدم إيجاد توترات. (بترا)

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