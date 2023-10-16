ميقاتي: لا مصلحة لأحد بفتح جبهة من جنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن إسرائيل تسعى إلى مضاعفة استفزازاتها، وأن هناك وحدة لبنانية كاملة تضامنا مع فلسطين، لكن لا مصلحة لاحد بالقيام بمغامرة فتح جبهة من جنوب لبنان.
وقال في بيان صحفي صادر عن مكتبه، يبدو من خلال الاتصالات الجارية الإقليمية والدولية الجارية، أن هناك ضغطا كبيرا للتوصل الى وقف إطلاق نار في غزة.
وأضاف لبنام يواصل اتصالاته داخليا وخارجيا لإبقاء الوضع هادئا داخله قدر المستطاع، وإبعاد لبنان عن تداعيات العدوان على قطاع غزة، داعيا إلى ردع إسرائيل ووقف استفزازاتها لعدم إيجاد توترات. (بترا)
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