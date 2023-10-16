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199 أسيرا و291 قتيلا من جيش الاحتلال منذ بدء طوفان الأقصى

10/16/2023 11:29:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الناطق العسكري في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم إبلاغ عائلات إسرائيلية بوجود 199 جنديا وضابطا تم أسرهم منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" وحتى الآن.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، أضاف الناطق العسكري اليوم الاثنين، أنه تم إبلاغ عائلات 291 جنديا وضابطا إسرائيليا بمقتلهم منذ بدء العملية في مستوطنات غلاف غزة. (بترا)

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