199 أسيرا و291 قتيلا من جيش الاحتلال منذ بدء طوفان الأقصى

199 أسيرا و291 قتيلا من جيش الاحتلال منذ بدء طوفان الأقصى
التاريخ
10/16/2023 11:29:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق العسكري في
جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم إبلاغ عائلات إسرائيلية بوجود 199 جنديا وضابطا
تم أسرهم منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" وحتى الآن.
وبحسب إذاعة الجيش
الإسرائيلي، أضاف الناطق العسكري اليوم الاثنين، أنه تم إبلاغ عائلات 291 جنديا
وضابطا إسرائيليا بمقتلهم منذ بدء العملية في مستوطنات غلاف غزة. (بترا)
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