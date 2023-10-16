موسكو تتحدث عن خطوة سيقوم بها بوتين اليوم لاحتواء حرب غزة
التاريخ
10/16/2023 11:29:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن فلاديمير بوتين سيجري محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم على خلفية أحداث غزة.
وأشار أوشاكوف إلى أن هذه المحادثات تهدف لاحتواء حرب غزة. (روسيا اليوم)
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