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مصر تدعو لقمة إقليمية لبحث تطورات القضية الفلسطينية ومستقبلها

10/16/2023 11:29:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن القمة الإقليمية الدولية التي دعت لها مصر لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية تهدف لأن يتحدث المجتمع الدولي من خلال قادة دول لها تأثيرها ومكانتها، سواء كانت إقليمية أو دولية، بصوت واحد للتأكيد على ضرورة التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموحات شعوبنا.

جاء ذلك ردا على سؤال حول أهداف القمة الإقليمية الدولية التي دعت لها مصر لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده وزير الخارجية، اليوم الاثنين، مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا.

وقال شكري "إن القمة تأتي من منطلق الاهتمام والدور المصري الدائم في إطار الاحتواء وتحقيق التهدئة في ضوء تحقيق السلام للخروج من هذه الأزمة وإدراك الخطورة فى توسيع رقعتها، وما يأتي بذلك من مخاطر على الأمن والاستقرار، وأيضا المزيد من الضحايا من المدنيين".

وأضاف: "التركيز لا بد أن يكون على التهدئة في هذا الوقت، فقضية السلام وحل الدولتين لا بد من التركيز عليهما أيضا، لكن نقدر أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، لا سيما في ضوء استمرار وقوع الضحايا المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والممارسات التي تخرج تماما عن قواعد القانون الدولي الإنساني وتزيد من تعقيد الموقف، وتزيد من الإحساس بعدم حصول الشعب الفلسطيني على الحقوق التي يستحقها، ومراعاة احتياجاته الإنسانية الحالية".

وكان مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي، قال إن نتائج اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي عقد الأحد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لبحث الأوضاع الإقليمية المتعلقة بالتصعيد العسكري في قطاع غزة، وضع إطارًا استراتيجيًا شاملًا لمواجهة الاجتياح الإسرائيلي العاجل للقطاع ولوقف العنف والدفع بالمساعدات الإغاثية الطارئة، ثم الانتقال للبحث عن آلية سياسية يدعمها المجتمع الدولي تقود إلى حل إقامة الدولتين.

وأضاف حجازي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قرارات مجلس الأمن القومي حملت رسالة واضحة فيما يتعلق برفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مع التشديد على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

وأكد أهمية دعوة مجلس الأمن القومي إلى عقد قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، موضحًا أن تلك القمة يجب أن تشمل دولا مؤثرة وفاعلة في محيطنا الإقليمي وعلى رأسها مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية، بجانب جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، في حضور السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة "إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، علاوة على مشاركة القوى الإقليمية الفاعلة.

ونوه إلى أن تلك القمة الإقليمية الدولية يجب أن تضع مسار استئناف عملية السلام أمام نصب أعين الجميع، بجانب إنهاء المشهد المأسوي الذي يعيش فيه أهل فلسطين وإدخال المساعدات الإنسانية الطارئة لقطاع غزة، ويعقب ذلك التوجه نحو إعادة الإعمار وإنشاء آلية تنفيذية تتابعها مصر وتكلف بها لإعادة إعمار القطاع، لننطلق عقب ذلك صوب عملية سلام مباشرة تقود إلى انتخابات وطنية بفلسطين.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى ضرورة الخروج بمشهد متوافق عليه إقليميًا ودوليًا يسهم في نجاح الانتخابات الفلسطينية ومن بعدها العمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، لإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار المنشود بالشرق الأوسط.

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