الأونروا: لا توجد أعداد كافية من أكياس حفظ الموتى في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وكالة الأمم
المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، اليوم الاثنين، إن
الأوضاع فاقت قدراتنا على المساعدة بأي طريقة مجدية؛ بما في ذلك توفير المساحة في
ملاجئنا والغذاء والمياه، كما أنه لا توجد حالياً أعداد كافية من أكياس حفظ الموتى
في غزة.
وأضافت الوكالة
الأممية في بيان، أن هناك تقارير مؤكدة عن تأثر 23 منشأة تابعة لها في جميع أنحاء
قطاع غزة نتيجة للغارات الجوية، ولكن من المرجح أن يكون العدد الإجمالي أعلى من
ذلك.
وأوضحت أن هناك 127
منشأة تابعة للأونروا في مدينة غزة وشمال القطاع، مشيرة إلى أن نحو 170 ألف نازح
كانوا يحتمون في منشآت الأونروا بهذه المناطق وقت صدور أمر "الإخلاء
الإسرائيلي".
وقالت، إن أكثر من
مليون شخص في غزة، أي ما يقرب من نصف عدد سكان القطاع، نزحوا منذ بدء عملية
"طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي. (بترا)
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