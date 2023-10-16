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سَحب منهم الأدوية والملابس.. الاحتلال يقتحم أقساماً بسجن النقب ويعتدي على الأسرى

10/16/2023 11:29:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولة عن إدارة سجن النقب، مساء الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أقساماً في السجن واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح؛ ما تسبب في وقوع إصابات في صفوف الأسرى الفلسطينيين، كما سحبت منهم الأدوية والأغراض الشخصية.
فيما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إنّ إدارة سجون الاحتلال، تسعى يومياً لفرض وخلق إجراءات انتقامية بشكل متصاعد على الأسرى الفلسطينيين، وذلك في إطار عملية الاستفراد وجريمة (العقاب) الجماعي المتواصلة بحقّهم.

كما بيّنت الهيئة والنادي، أنّه وإلى جانب الإجراءات العامة التي مسّت مقومات الحياة الأساسية للأسرى (الماء، والطعام، والعلاج، والكهرباء)، أقدمت على الاعتداء على الأسرى بالضرب خلال عمليات الاقتحام التي تجري للأقسام بمشاركة قوات القمع، ومنها وحدات (اليمام).

أضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ من أخطر الإجراءات الراهنّة التي تمسّ حياة الأسرى، هو رفض إخراج الأسرى المرضى للعيادات، أو المستشفيات، الأمر الذي يعني أنّ إدارة السّجون أوقفت علاج الأسرى فعلياً.

كما تابعت الهيئة والنادي، أنّه، وإضافة إلى ذلك، فإن هناك تخوفات كبيرة من احتمالية انتشار الأمراض، لكون إدارة السّجون ترفض إخراج النفايات من زنازين الأسرى، مع تقليص كميات الماء التي تصل للأسرى، وقطعها لفترات طويلة.

لم تكتفِ إدارة السجون بذلك، بل صادرت ملابس الأسرى في بعض السجون، وأبقت على غيار واحد لكل أسير، كما لم تسمح للأسرى في أغلب السّجون باستخدام الحمامات المخصصة للاستحمام.

فيما أكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أن الأسرى الفلسطينيين يواجهون واقعاً بالغ الصعوبة والتعقيد داخل السّجون، ويتعرضون لجريمة (عقاب) جماعي ممنهج هي الأشد منذ عقود.

بينما أوضحت الهيئة أن ما زاد من حدة تعقيد الواقع في أقسام الأسرى، تصاعد أعداد المعتقلين الجدد، وما نتج عنه من حالة (اكتظاظ عالية)، وذلك مع تصاعد حملات الاعتقال اليومية في الضّفة بشكل أساس، واستمرار عرقلة عمل الطواقم القانونية والحقوقية. -عربي بوست


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