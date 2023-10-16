إسرائيل ترفض طلب زيارة الرئيس الأوكراني للتعبير عن تضامنه معها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رفضت إسرائيل طلب الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، الإثنين، زيارتها للتعبير عن تضامنه معها في حربها على قطاع غزة.
وذكرت هيئة البث العامة "كان 11" أن إسرائيل أبلغت زيلينسكي أن "هذا ليس الوقت المناسب".
وأعربت أوكرانيا عن غضبها من "التسريب" الذي أفاد بأن الرئيس الأوكراني اتصل بالإسرائيليين وأخبرهم أنه يعتزم زيارة البلاد، في ظل الأمن والتعتيم الذي يحيط برحلاته.
وأعرب زيلينسكي عن خشيته من أن تؤدي الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس إلى "حرف أنظار" المجتمع الدولي عن "الغزو الروسي" لبلاده، متّهما موسكو بتوفير دعم للحركة الفلسطينية.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "فرانس 2" الفرنسية "نحن واثقون من أن روسيا توفّر دعما، بطريقة أو بأخرى، للعمليات التي تقوم بها حماس".
وأشار الى أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لديها
"معلومات" في هذا الشأن، مضيفا "الأزمة الراهنة تظهر أن روسيا تبحث عن
القيام بعمليات لزعزعة الاستقرار في كل أنحاء العالم". - سكاي نيوز
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