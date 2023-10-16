2000 جندي أميركي لدعم أي توغل بري إسرائيلي في غزة

2000 جندي أميركي لدعم أي توغل بري إسرائيلي في غزة
التاريخ
10/16/2023 11:29:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية ، أن البنتاغون الأمريكي يخصص نحو 2000 جندي لدعم أي توغل بري إسرائيلي في قطاع غزة.
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