Tuesday, 17 October 2023 07:24 GMT

2000 جندي أميركي لدعم أي توغل بري إسرائيلي في غزة

10/16/2023 11:29:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ذكرت وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية ، أن البنتاغون الأمريكي يخصص نحو 2000 جندي لدعم أي توغل بري إسرائيلي في قطاع غزة.

MENAFN16102023000072011014ID1107252382

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث