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هذا العناق له ثمنه

10/16/2023 11:29:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يديعوت أحرنوت
ناحوم برنياع
16/10/2023

أمس في باري، روى لي احد المقاتلين عن الزيارة العاجلة التي قام بها نتنياهو الى الكيبوتس اول من أمس. عندما اقتادوا نتنياهو الى أحد الأحياء التي تضررت بشدة في السبت طلب وضع كمامة كي يمتنع عن استنشاق الرائحة. لنتنياهو يوجد انف حساس. لا يا سيدي، قال له احد الضباط، هذه الرائحة ستشمها.
على افضل علمي لم يوثق الحدث – لعله ولد فقط في اماني مقاتل فقد في القتال رفاقا وثقة – لكنه يدل على مدى الغضب في أجزاء واسعة من الجمهور. الغضب عظيم على نحو خاص بين أعضاء الكيبوتسات الذين دفعوا الثمن لقاء القصور بدمائهم. بعضهم غاضبون على ممثليهم، الذين اعربوا في وسائل الاعلام عن الامل في أن تحرص الحكومة على إعادة تأهيلهم. لن نطلب إعادة تأهيل من حكومة تركتنا لمصيرنا، يقولون. ويعتزمون البدء بإعادة التأهيل بأنفسهم، بالوسائل التي جمعوها من عملهم على مدى السنين وبالتبرعات.
في اثناء نهاية الأسبوع زار هنا اثنان من كبار الوزراء في حكومة بايدن – وزير الخارجية بلينكن ووزير الدفاع اوستن. في الجانب العلني أعطت الزيارات مفعولا إضافيا لتعهد الرئيس بالوقوف الى جانب إسرائيل في ساعة الضائقة. في الجانب العملي القصة مركبة اكثر. اوستن أراد أن يضمن الا تفتح إسرائيل هجوما مبادرا ضد حزب الله. واقترح بالمقابل حماية – تعهدا أميركيا لإدخال طيارين وطائرات أميركية الى الحرب اذا ما هاجم حزب الله أولا. هذا إضافة الى القوة الرادعة بتواجد حاملتي طائرات امام شواطئ لبنان. فهل استجابت إسرائيل للطلب؟ لا شك. هل ردعت ايران؟ يوجد شك. في هذه الاثناء ايران وفروعها يختارون الحرب على الحافة.
لقد نقل بلينكن واوستن رسالة أخرى: الولايات المتحدة سيصعب عليها تأييد عملية عسكرية في غزة تنطوي على مس جارف بالمدنيين وتعريض السيادة المصرية للخطر. فضلا عن الحساسية الواجبة من إدارة ديمقراطية لحقوق الانسان، توجد هنا مصلحة واضحة. أميركا غير معنية باضعاف الأنظمة العربية المؤيدة لاميركا. بلينكن سافر من إسرائيل الى السعودية في محاولة لإنقاذ الصفقة السعودية. لبايدن الصفقة هامة جدا، سياسيا وحزبيا.
اصدر السعوديون بعد احداث السبت بيانا شجب إسرائيل.
حكومة إسرائيل وضعت هدفا للحرب في غزة مشكوك ان يكون ممكنا تحقيقه. إبادة حماس هو هدف مرغوب فيه لكن من يضعه يثير على الفور السؤال ما الذي سيأتي مكانها. عندما كان اهود باراك وزير الدفاع سألته لماذا لا تحتل إسرائيل غزة وتسلمها امانة الى السلطة الفلسطينية. فأجاب باراك هذا لا يمكنه ان يعمل على هذا النحو – إسرائيل لا يمكنها والسلطة لا يمكنها. وهذا صحيح باضعاف اليوم، حين تكون في إسرائيل حكومة تفضل حماس على السلطة والسلطة ضعيفة وغير شعبية.
على خلفية هذا الوضع، توجد محافل تتحدث عن نظام وصاية مؤقت لغزة بمشاركة الجيش التركي وجيوش إسلامية معتدلة أخرى. وعندما يستقر الوضع تعود السلطة الفلسطينية الى الحكم. لهذا الحل أيضا لا يوجد حاليا من يشتري. عندما سئل رئيس هيئة الامن القومي تساحي هنغبي في السبت هل تفكر الحكومة في حل يعيد السلطة الى غزة تفوه بجواب لا يقول شيئا.
تتحدث الحكومة بصوتين في موضوع المخطوفين أيضا. صوت واحد يقول، لا يوجد ولا يمكن ان توجد مفاوضات مع حماس؛ صوت ثان يقول، نحن نجري اتصالا مع قطر ومحافل أخرى كي نعيد المخطوفين. اقامت الحكومة جهازا خاصا بها برئاسة غال هيرش، تعيين سياسي، والجيش اقام جهازا خاصا به برئاسة جنرالين. اذا كانت العائلات مشوشة فهي محقة: عندما قال رئيس هيئة الامن القومي تساحي هنغبي في هذا الموضوع الامر ونقيضه فان الانطباع الناشئ كان ان الحكومة تنازلت عن حياة المخطوفين.
يمكن ان نشبه الحكومة بضابط شرطة جاء للتفاوض مع ساط على بنك لتحرير الرهائن الذين احتجزهم. "بداية"، يقول الشرطي، "ابلغك احتفاليا باني سأقتلك. والان نبدأ بالمفاوضات".
الحقيقة هي ان حكومة قطر اطلقت مبادرة وساطة. هذا الدور جيد للقطريين. فهو يستجيب لاحساسهم باهميتهم، تماما مثلما كان المونديال. حكومة إسرائيل لم ترد المبادرة ردا باتا. في هذا الاثناء السعي هو الى اتفاق صغير، مثل ادوية للمرضى مقابل وقف قصير في القصف او ممر انساني؛ او اتفاق مرحلي ينطوي على تبادل نساء، أطفال وشيوخ اختطفوا بسجينات وسجناء كبار السن. في هذه الاثناء الاتصال مع قيادة حماس صعبة، بسبب القصف. مجال المناورة الإسرائيلي ضيق بسبب الهدف الذي حدد للحرب. وبالاجمال، مشكوك اذا كان احد سيتحرك قبل العملية البرية للجيش الإسرائيلي.
14 من المخطوفين هم مواطنون اميركيون. مخطوفون آخرون هم ذوو جواز سفر أوروبي. العالم لا يمكنه أن يبقى غير مبال للمشكلة.
وفي هذه الاثناء فان الأيام التي تتمتع فيها إسرائيل باسناد في الغرب على اعمالها في غزة آخذة في الانتهاء. صور البلدات المدمرة في غلاف غزة تستبدل بصور المنازل المدمرة ومئات الاف اللاجئين الذين يتحركون جنوبا في غزة. في إسرائيل يوجد في هذه الاثناء اجماع حول الأعمال العسكرية. رامي غولد، أحد أبطال ثلة التأهب في باري قال لي امس: "نحن في الكيبوتس واصلنا دفع أجور عمالنا من غزة ممن لا يمكنهم أن يعملوا. دوما أيدنا هذا. اليوم انا أقول، لن نبقي في غزة حجرا على حجر".

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