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القسام: عدد الأسرى لدينا بين 200 و250

10/16/2023 11:29:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، إن تلويح الاحتلال بالدخول بعدوان بري على شعبنا لا يرهبنا ونحن جاهزون له.

وأضاف أبو عبيدة في بيان اليوم الاثنين، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بين 200 إلى 250 أسيرا، لدى القسام نحو 200 أسير والباقي متوزع لدى فصائل فلسطينية أخرى، مضيفا أن 22 أسيرا إسرائيليا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي حتى الآن.

وقال أيضا: "لدينا محتجزون من جنسيات مختلفة نعتبرهم ضيوفا لدينا ونتمنى أن يبقوا سالمين، وسنطلق سراحهم حين تسمح الظروف الميدانية".

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