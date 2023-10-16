القسام: عدد الأسرى لدينا بين 200 و250

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، إن تلويح الاحتلال بالدخول بعدوان بري على شعبنا لا يرهبنا ونحن جاهزون له.
وأضاف أبو عبيدة في بيان اليوم الاثنين، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بين 200 إلى 250 أسيرا، لدى القسام نحو 200 أسير والباقي متوزع لدى فصائل فلسطينية أخرى، مضيفا أن 22 أسيرا إسرائيليا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي حتى الآن.
وقال أيضا: "لدينا محتجزون من جنسيات مختلفة نعتبرهم ضيوفا لدينا ونتمنى أن يبقوا سالمين، وسنطلق سراحهم حين تسمح الظروف الميدانية".
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