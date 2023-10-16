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الاتحاد الأوروبي سيفتح ممرا إنسانيا جويا باتجاه غزة

10/16/2023 11:29:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيفتح ممرًا إنسانيًا جويًا باتجاه قطاع غزّة، عبر مصر.

ووفقاً لـ (يورو نيوز)، قالت دير لايين في العاصمة الألبانية تيرانا: "يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى مساعدات إنسانية"، لذلك "نطلق ممرًا إنسانيًا عبر
مصر"، مضيفة "ستنطلق أول رحلتين جويتين هذا الأسبوع وستحملان لوازم إنسانية
إلى غزة". -(بترا)

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