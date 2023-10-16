الاتحاد الأوروبي سيفتح ممرا إنسانيا جويا باتجاه غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيفتح ممرًا إنسانيًا جويًا باتجاه قطاع غزّة، عبر مصر.
ووفقاً لـ (يورو نيوز)، قالت دير لايين في العاصمة الألبانية تيرانا: "يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى مساعدات إنسانية"، لذلك "نطلق ممرًا إنسانيًا عبر
مصر"، مضيفة "ستنطلق أول رحلتين جويتين هذا الأسبوع وستحملان لوازم إنسانية
إلى غزة". -(بترا)
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