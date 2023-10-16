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الاحتلال يتنصل من اتفاق مع مصر وأميركا يقضي بفتح معبر رفح مؤقتا

10/16/2023 11:29:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم- سادت ضبابية أمس موضوع فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، فبعدما أكد أكثر من مصدر من أن اتفاقا أميركيا مصريا إسرائيليا تم لفتح المعبر لفترة محددة (أمس) لمغادرة الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عادت دولة الاحتلال وأنكرت وجود مثل هذا الاتفاق.
وكانت قناة "إيه بي سي" الأميركية نقلت عن مصدر أمني أميركي أن فتح معبر رفح سيستمر بضع ساعات ثم سيغلق مرة أخرى بعد الظهر.
وأضاف المصدر أن إسرائيل سترسل فرقا من الصليب الأحمر لتفتيش شحنات المساعدات التي تتدفق إلى الجانب الفلسطيني عبر الحدود.
وذكر مصدران مصريان أمنيان أنه تم التوصل لاتفاق مصري إسرائيلي أميركي لوقف مؤقت لإطلاق النار جنوبي غزة يبدأ الساعة التاسعة صباح أمس.
وفي ساعات عصر أمس قالت مصادر أن الاحتلال يتحفظ على دخول كل شاحنات المساعدات من رفح، وطلب تخفيض عددها، كما اشترط معرفة مصير الأسرى لدى حماس للموافقة على هدنة مؤقتة.
في الاثناء احتشد مئات الرعايا الأجانب من مختلف الجنسيات، وكذلك فلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة، أمام بوابة معبر رفح البري بجنوب قطاع غزة منذ الساعات الأولى لصباح أمس على أمل السماح لهم بالعبور إلى صالة المعبر الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن مسؤولي البيت الأبيض يأملون في إمكانية فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر لبضع ساعات في وقت لاحق من يوم أمس للسماح لبعض الأشخاص بمغادرة القطاع قبل الهجوم البري الإسرائيلي المتوقع.
وتضاربت الأنباء حول فتح المعبر بعدما تم الإعلان عن وقف للنار لمدة 5 ساعات في جنوب غزة لإخراج أجانب وإدخال مساعدات، في وقت أشارت فيه أنباء إلى أن أكثر من 100 شاحنة تنتظر التحرك من العريش للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وذكرت أنباء أن قافلة المساعدات لغزة لم تتحرك من العريش في ظل تعثر الهدنة الإنسانية. وتحدثت عن مؤشرات على مشاورات سياسية مستمرة لإنجاح مشروع الهدنة في جنوب غزة. إلا أن قياديا من حركة حماس نفى وجود أي اتفاق على فتح المعبر.
وكانت السفارة الأميركية في دولة الاحتلال قالت أمس إن تقارير إعلامية تشير إلى أنه سيتم فتح معبر رفح في التاسعة صباح أمس، لكن ليس واضحا إن كان سيتم السماح للمسافرين باجتيازه أو مدة فتحه، مضيفة في بيان أنها تتوقع أن يظل الوضع عند معبر رفح "متقلبا ولا يمكن التنبؤ به".
ونصحت السفارة الأميركية رعاياها في غزة بالاقتراب من معبر رفح إذا وجدوا ذلك آمنا، لافتة إلى أنه قد يظل مفتوحا لفترة محدودة.
وكان مصدر قال إن هناك توجيهات بالعمل بشكل سريع على تجهيز وإعادة تأهيل المعبر من الجانب المصري لاستئناف العمل به لعبور الأجانب الموجودين في غزة إلى مصر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أول من أمس أنه واثق من أن المساعدات الإنسانية ستعبر من مصر إلى غزة.
وقال بلينكن للصحافيين خلال زيارته القاهرة إن معبر "رفح سيفتح"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تضع آلية مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل لإيصال المساعدات لمن يحتاجونها.
ومعبر رفح هو الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل بين قطاع غزة والعالم الخارجي، وقد تعرض للقصف في الجانب الفلسطيني منه، ما أعاق وصول المساعدات وخروج العالقين.
وما تزال مئات الأطنان من المساعدات المقدمة من عدة دول عالقة في سيناء بمصر منذ عدة أيام في انتظار التوصل إلى اتفاق لإيصالها بشكل آمن إلى غزة وإجلاء بعض حاملي جوازات السفر الأجنبية عبر معبر رفح.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس إنه من المتوقع أن تكفي احتياطيات الوقود في جميع المستشفيات في أنحاء قطاع غزة حوالي 24 ساعة أخرى فحسب، مما يعرض آلاف المرضى للخطر. وقالت السلطات في غزة إن ما لا يقل عن 2670 شخصا قتلوا حتى الآن في الضربات الجوية الإسرائيلية، ربعهم من الأطفال، وأصيب ما يقرب من عشرة آلاف. وهناك 1000 شخص آخرين في عداد المفقودين ويعتقد أنهم تحت الأنقاض.
ويقول مسؤولون حكوميون أميركيون إنهم يحشدون جهودهم للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، في ظل ترقب اجتياح بري وحشي.
وحث الرئيس جو بايدن إسرائيل على اتباع قوانين الحرب في ردها على هجمات حماس، وقال أول من أمس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين لا علاقة لهم بهجمات حماس المروعة ويعانون نتيجة لها".
وتركز واشنطن أيضا على تجنب اتساع نطاق الصراع، خاصة مع تصاعد الاشتباكات مع لبنان على حدود إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة أكدت مقتل 30 من مواطنيها في الهجمات، فيما ما يزال مصير 13 أميركيا في عداد المفقودين. وقالت فرنسا إن 19 من مواطنيها لقوا حتفهم بينما اعتبر 13 آخرون في عداد المفقودين. وقالت كندا إن عدد القتلى من مواطنيها ارتفع إلى خمسة.
ويقول الجيش الإسرائيلي، الذي حشد دباباته على حدود غزة استعدادا لهجوم بري، إنه يستهدف حماس وبنيتها التحتية ردا على ذلك.
وقال جيش الإحتلال إن نحو 600 ألف من سكان غزة غادروا النصف الشمالي من القطاع الذي يضم مدينة غزة التي يقطنها أكثر من مليون نسمة.
وقال بعض الفلسطينيين الذين توجهوا جنوبا إنهم عائدون إلى الشمال لأنهم يتعرضون للهجوم أينما ذهبوا.-(وكالات)

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