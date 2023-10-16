السيسي وبايدن يؤكدان التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي جو بايدن في اتصال هاتفي، يوم الإثنين، التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان: "تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي جو بايدن، في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي إلى القاهرة، وارتباطا بالتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة".
ووفق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن الرئيسين اتفقا على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين. وكالات
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