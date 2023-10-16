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السيسي وبايدن يؤكدان التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين بغزة

10/16/2023 11:29:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي جو بايدن في اتصال هاتفي، يوم الإثنين، التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان: "تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي جو بايدن، في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي إلى القاهرة، وارتباطا بالتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة".

ووفق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن الرئيسين اتفقا على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين. وكالات

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