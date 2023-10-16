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العالم يدخل بسرعة عصر الانتقام

10/16/2023 11:29:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غرفة الأخبار - (مودرن دبلوماسي) 3/10/2023
ترجمة: علاء الدين أبو زينة

يبدو أن العالم يدخل بسرعة عصر "انتقام". ثمة اتجاهان رئيسيان يلتقيان: واحد من الشرق والآخر من الجنوب. من ناحية، تسعى القوى الآسيوية -الصين والهند وروسيا- جاهدة إلى اتخاذ موقف قوي في النظام العالمي. ومن ناحية أخرى، تطالب مجموعة متنوعة من البلدان النامية أو الناشئة في نصف الكرة الجنوبي بشكل متزايد بمكانة جديدة على المسرح العالمي، كما كتبت صحيفة "إلباييس" الإسبانية.
وقدرات هذه الجهات وأساليبها مختلفة، لكنّ القاسم المشترك بينها هو الرغبة في التغلب على الماضي غير المُرضي، والمهين في بعض الأحيان، الذي يتطلب التغيير والتعويض، فضلاً عن المراجعة تاريخيًا. وتتوجه معظم هذه المطالب واللوم، وحتى الأحزان والمظالم، إلى الغرب الذي كان المهيمن لفترة طويلة جدًا.
وليست هذه الحركة جديدة، لكنها تكتسب الآن سرعة وكثافة. فقد أصبحت الصين والهند اليوم أقوى من أي وقت مضى طوال قرون. وفي العموم، أصبحت دول "عدم الانحياز" تتمتع اليوم بثقل أكبر مما كانت عليه قبل نصف قرن من الزمان. ودعونا ننظر في التطورات.
بعد هزيمة الاتحاد السوفياتي في الحرب الباردة وانهياره والأزمة الوحشية في التسعينيات، استجمعت روسيا قواها في بداية هذا القرن. ومنذ العام 2007 -بعد خطاب بوتين الشهير في مؤتمر ميونخ الأمني- بدأت موسكو في الإشارة إلى عدم الرضا عن تطور العلاقات الدولية، وعن رغبة في الحفاظ على مجال نفوذ لنفسها في مواجهة الذعر السائد في بلدان ما بعد الاتحاد السوفياتي التي سعت إلى الوحدة مع الغرب. وتزايدت ثقة الكرملين في قوته وقدراته، فأرسل قوات إلى جورجيا (ردًا على المذبحة التي تعرضت لها قوات حفظ السلام الروسية في أوسيتيا الجنوبية)، وتقدم إلى سورية، ووسع نفوذه في أفريقيا، وأطلق عملية خاصة في أوكرانيا في شباط (فبراير) 2022.
من جهتها، وبفضل معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والموقع الجيوسياسي المناسب، تؤكد الهند حضورها بشكل متزايد على المسرح العالمي. وقد نجحت في اجتذاب الغرب واعتباره لها "حليفاً قيماً في المواجهة مع الصين"، وأظهرت قدرات تكنولوجية كبيرة من خلال برنامجها الفضائي. وهي تتباهى بعدد كبير من الشباب بين سكانها. وتقوم حكومة البلاد بتطوير سياسة قائمة على "القومية الهندية" وتسعى إلى تعزيز مكانتها في العالم. وعلى وجه الخصوص، تحاول الهند ترسيخ نفسها كمتحدث باسم مصالح الجنوب العالمي. كما يوفر تاريخ البلد له زخمًا سياسيًا. وأحد الأمثلة على ذلك هو محاولة اعتماد اسم المكان الهندوسي القديم، "بهارات"، كاسم وحيد للهند.
ومن المؤكد أن الصين تقع أيضًا في قلب حركة عظيمة تهدف إلى استعادة التوازن الدولي. ويشكل النمو الاقتصادي والتقني الهائل الذي شهدته العقود الأخيرة الأساس للمكانة الجديدة التي يحتلها البلد على الساحة العالمية. وتفخر بكين باستعادة مكانتها التاريخية كإمبراطورية عظيمة. وتقوم بوضع المبادرات الاقتصادية ومبادرات البنية التحتية على رقعة الشطرنج العالمية، وتحاول إنشاء تحالفات جديدة يمكن أن تتفوق على تلك التي تحيط بالولايات المتحدة. وكانت الخطوة الأخيرة التي اتخذتها بكين وحلفاؤها لتوسيع مجموعة "بريكس" علامة واضحة على التطور المتسارع لخططها لإعادة التوازن إلى النظام العالمي.
تنضم هذه الحركة من الشرق إلى الحركة من الجنوب. والقوى في الجنوب أكثر تشظيًا لأن المبادرة لا تأتي هناك من قوى نافذة يمكنها أن تدعم بعضها بعضاً سياسياً كما هو الحال مع الصين وروسيا، وإنما تأتي من عشرات الدول ذات الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المتجانسة. ومع ذلك، ليس هناك شك في أن هذه الدول تصبح أكثر اتحادًا باطراد بفضل أنشطة دول مثل الهند والبرازيل، التي تحاول حياكة نسيج عالمي جديد.
إن الغرب هو المخاطَب الرئيسي لهذه الرغبة لدى الجنوب العالمي في التغيير والحصول على مواقع جديدة في المسرح العالمي -وفي الانتقام. فقد تراكمت، طوال تاريخ الهيمنة الغربية، العديد من المشاكل في العالم.
من المفهوم أن يتفاعل الكثير من الناس بقلق مع حقيقة أننا، نحن الأوروبيين، نطالب العالم أجمع بتحمل المسؤولية عن الصراع الدائر في أوكرانيا، بينما تجاهلنا في الماضي العديد من المواقف غير السارة والصعبة -العراق، على سبيل المثال... لكنّ هذه ليست كل أسباب الشكوى.
يتحمل الغرب المسؤولية عن التلوث البيئي أكثر من أي أحد آخر. ولم تكن دولُه سخية بشكل خاص في تقديم الرعاية الطبية أثناء الوباء. وإذا عدنا قليلاً إلى الوراء، فسوف نجد أن أصداء المكائد الأميركية في العالم ما تزال محسوسة -على سبيل المثال، في حالة الانقلاب في تشيلي الذي تم مؤخراً إحياء ذكراه الخمسين. ويمكن للمرء أيضًا إلقاء نظرة على أوروبا نفسها وتاريخها الاستعماري والدور الذي تلعبه اليوم في مناطق مثل منطقة الساحل الأفريقي.
إن مسؤولية الغرب عما فعله عظيمة، ولذلك، لا تسعى بقية العالم جاهدة إلى التغيير فحسب؛ إنها تسعى أيضاً إلى الانتقام.
الآن أصبح من المهم بالنسبة للغرب أن يعمل على إيجاد توازن معقول في المؤسسات الدولية، وخاصة الاقتصادية منها، حتى يتمكن من الاضطلاع بدور مهم في تصحيح الوضع فيما يتصل بتغير المناخ، والقبول الصادق بالعمليات المتعددة الأطراف.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: The world is rapidly entering an era of“revenge”

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