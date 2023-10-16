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كيف نقضي على الفقر المدقع؟ الإجابة بديهية، وبسيطة

10/16/2023 11:29:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



روري ستيوارت* - (إندبندنت) 2023/9/22

هلا تخيلتم كيف يمكنكم مساعدة أشخاص يعيشون على أقل من دولارين يومياً؟ يرى روري ستيوارت أن الجواب يكمن في استراتيجية جديدة "لا يمكن تصورها"- توزيع النقود
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بينما يجتمع قادة العالم في أيلول (سبتمبر) للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنهم يواجهون أكبر الإخفاقات وأعمقها. فقد تعهد العالم بالقضاء على الفقر المدقع بحلول العام 2030. وكان هذا الطموح هو الهدف الأول بالنسبة للأمم المتحدة طيلة عقد من الزمن، وأُنفقت عليه المليارات.
لكننا لن نتمكن من بلوغ هذا الهدف، بل سنتخلف عنه بفارق كبير. وما كان يجب أن يحدث هذا، ونحن قادرون على التحرك في هذا الصدد.
قد تكون للفقر تعريفات كثيرة، لكنّ للفقر المدقع تعريف محدد: العيش على أقل من 2.15 دولار (1.73 جنيه استرليني) في اليوم. وقد حدد البنك الدولي هذه العتبة باعتبارها تقديراً لما يحتاجه المرء كي يتمكن من تأمين سلة أساسية من السلع، تتضمن الغذاء والماء والمأوى. فإذا تخطى المرء هذا الخط، فإنه سيعيش. وإذا لم يتمكن من تخطيه، فقد لا يتمكن من الاستمرار. وليس القضاء على الفقر المدقع هدفاً خارقاً، بل هو أقل الأمور الممكنة.
نتج الفقر المدقع عن مختلف الأسباب؛ فالاستعمار نهَب الثروات والموارد؛ وتصرف العديد من زعماء فترة ما بعد الاستقلال بفوضوية أو استبداد. وبينما لا يمكن اعتبار الجغرافيا قدراً محتماً، فقد صعَّبت التجارة عبر المحيطات وفاقمت أمراض الأقاليم الاستوائية وجعلت تغير المناخ أكثر فتكاً.
كان مصير المساعدات الإنمائية في أغلب الأحيان إما الهدر أو انعدام الفعالية، وهو أمر اختبرتُه شخصياً المرة تلو الأخرى من خلال عملي في التنمية، ولاحقاً عندما شغلتُ منصب وزير الدولة المسؤول عن إنفاق المملكة المتحدة في المجال الإنمائي. قمت بزيادة عيادات تخلو من الأدوية ومدارس فيها مدرس واحد لكل 180 طالباً وبرامج لإدارة الصرف الصحي اختفى 90 في المائة من تمويلها في "تصميم البرنامج".
قام الهدف الذي وضعته الأمم المتحدة للعام 2030 على تراجع متواصل في مستوى الفقر العالمي على مدار خمسين عاماً، لكن الصين وآسيا مسؤولتان عن الجزء الأكبر من هذا التراجع. وفي المقابل، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 170 مليوناً في العام 1980 إلى 470 مليوناً اليوم. وقد افترض الرأي العام أن الأوضاع إلى تحسن استناداً إلى تعهدات عمليات جمع التبرعات عبر التلفزيون والكتب الأكثر مبيعاً، بأن نهاية الفقر باتت وشيكة، بينما كان الواقع في الميدان يشير إلى العكس.
من خلال تركيزه على النسب المئوية العالمية التي حرفها النجاح في الصين، أوهم قطاع الإغاثة والمساعدات نفسه بأن جهوده نافعة أكثر مما كانت عليه فعلياً، وهي جهود تقوم على النظرية وليس الأدلة. لكن النظرة الواقعية إلى الأدلة تكشف مساراً واعداً للقضاء على الفقر المدقع خلال حياتنا.
عندما كانت الأمم المتحدة ترسم أهدافها الإنمائية للألفية، ساور الباحثين في جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الشك بوجود قصور في معرفتنا بموضوع التنمية، خلافاً لاعتقادنا. ولذلك، قادوا عملية استخدام التجارب العشوائية المضبوطة لقياس المنفعة من برامج مكافحة الفقر، ليجدوا أن العديد منها لا تحقق أي تغيير قابل للقياس.
لكن مقاربة هامشية واحدة حققت التغيير: منح المال للأفراد. وتظهر أكثر من 300 دراسة وضعت حتى الآن أنك عندما تمنح الأفراد مبلغاً مالياً مباشرة، فإن الناس الذين يعانون من الفقر يوظفونه بشكل جيد يُدخل تحسيناً مستداماً على صحتهم وتعليمهم ومدخولهم واعتمادهم على أنفسهم. فالمحتاج هو أفضل من يعرف حاجته. وبمنحه المال، تعطيه حرية الاختيار.
قد يكون المبلغ الذي نعده نحن ضئيلاً، ربما لا يتعدى 500 دولار (400 جنيه إسترليني)، قادراً على تغيير حياة شخص يعيش على أقل من 2.15 دولار (1.73 جنيه استرليني) في اليوم. وقد وجدت تجارب أخرى أن تقديم المال لأشخاص عدة في الوقت نفسه لا يفيدهم على المستوى الفردي فحسب، بل يفيد جيرانهم كذلك بسبب إنفاق المال واستثماره محلياً.
لقد شككتُ يوماً في هذه الفكرة، كما قد تشكون فيها أنتم الآن. افترضتُ أن الجيش الصغير من حملة شهادات الدكتوراه في وزارة المساعدات الخارجية لا بد أنه يملك طريقة أفضل من مجرد منح الأفراد مبالغ نقدية (يا للفكرة الخالية من الابتكار!). ولكن، أثناء زيارتي لأحد مواقع التجارب في رواندا، رأيت سعة الخيال لدى المتلقين وليس لدينا نحن.
من خلال مبلغ صغير نسبياً يُدفع مرة واحدة، تمكنت العائلات من الاستثمار في أنفسها. وقد رأيتُ كيف حولت بعض القرى فجأة طاقتها ومساكنها وصرفها الصحي ومؤسسات أعمالها بسرعة وفعالية أكبر مما أنجزه أي برامج للمساعدات.
تساعد النقود على استحداث الحلول من القاعدة إلى الأعلى، بدل أن تُفرض من القمة باتجاه القاعدة.
لن نقضي على الفقر عبر توزيع المال فقط. إن هذه المجتمعات في حاجة أيضاً، لكي تزدهر، إلى سبيل للوصول إلى الأسواق والرعاية الصحية والتعليم. ومع ذلك، يعيش الكثير ممن يعانون من الفقر إلى جوار هذه الفرص، لكن شدة فقرهم تحول دون تمكنهم من الاستفادة منها. إننا عندما لا نمنح أفقر الأفراد الوسيلة والقوة لكي يستثمروا في أنفسهم، فإننا نقصيهم فعلياً من مسار التنمية ونختار أن نخمن حاجاتهم بأنفسنا.
إننا نجتمع في نيويورك وقد وعينا أن خططنا لتنمية الدول الأفقر لم تنجح. ومع ذلك، أشعر ببعض الأمل الحذر. لديّ أمل لأننا نمتلك من خلال تقديم المساعدات النقدية أداة مثبتةً لانتشال الناس من الفقر. لكنني حذر بسبب ما يتطلبه الأمر من تواضع جذري من الدول الثرية، كي تعترف بأنها ربما لا تعرف مصلحة الفئات الأكثر فقرًا.
ولكن، لا شيء أكثر فعالية من أن تقوم الدول الثرية بتوفير مساعدات نقدية أكبر بكثير للأكثر فقرًا. إن هذا لن ينقذ الأرواح ويغيرها فحسب، بل سيكون دليلاً على الثقة بمعرفة الفقراء، واحترامهم -وصون كرامتهم.

*روري ستيوارت: دبلوماسي بريطاني ونائب سابق عن حزب المحافظين مرشح لمنصب عمدة مدينة لندن.

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