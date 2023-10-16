Tuesday, 17 October 2023 07:23 GMT

لماذا وصلت حماس وإسرائيل إلى هذه اللحظة الآن -وماذا سيأتي تاليا؟

10/16/2023 11:29:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فاطمة تنّيس - (الإذاعة الوطنية العامة) 11/10/2023
ترجمة: علاء الدين أبو زينة

ليس من غير المألوف أن تندلع أعمال عنف بين إسرائيل ومقاتلي حماس في غزة. وعادة ما تسير الأمور على النحو الآتي: تطلق حماس الصواريخ عبر حدود غزة إلى داخل إسرائيل، والتي يتم اعتراض معظمها بواسطة "القبة الحديدية" -نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المتطور للغاية. وعادة ما يتم تقليل التأثير إلى الحد الأدنى في إسرائيل. ثم ترد إسرائيل بشن غارات جوية على قطاع غزة المكتظ بالسكان.
لكن ما حدث في الاشتباك الأخير كان غير مسبوق من حيث حجمه وتنسيقه. فقد هاجم المسلحون الفلسطينيون أبراج الاتصالات الإسرائيلية بالمتفجرات البدائية، واخترقوا السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل في غضون دقائق وسيطروا على مجتمعات إسرائيلية عدة. وقفزوا بالمظلات عبر الحدود وأطلقوا النار على مشاركين في مهرجان موسيقي.
قتلت حماس في الهجوم ما لا يقل عن 1.200 شخص واحتجزت العشرات كرهائن -كل ذلك بينما تأخر الجيش الإسرائيلي في الرد. وكان هذا الهجوم هو الأكثر فتكًا الذي شهدته إسرائيل منذ عقود.
وفي ردها على ذلك، فرضت إسرائيل حصارًا قاسياً على غزة واستهدفتها بمئات الغارات الجوية التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1.000 فلسطيني وتشريد أكثر من 200.000 شخص حتى كتابة هذه السطور. وقُطعت عن القطاع إمدادات الكهرباء والغذاء والوقود.
في حديثه أمام رؤساء بلديات البلدات الحدودية الجنوبية التي ضربها الهجوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رد إسرائيل "سيغير الشرق الأوسط". وتم حشد القوات استعدادًا لغزو بري محتمل لغزة، وهو ما حدث آخر مرة في العام 2014 وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 2.000 فلسطيني، وأكثر من 70 على الجانب الإسرائيلي. ويشكل هذا أكبر تصعيد يشهده في السنوات الأخيرة الصراع المستمر منذ عقود بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
لكن الخبراء الذين يتابعون المنطقة عن كثب يشيرون إلى التطورات الرئيسية التي حدثت خلال العام الماضي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، والتي مهدت الطريق لهذا الانفجار للعنف.
انتباه إسرائيل تشتت بالاضطرابات السياسية
أعيد انتخاب نتنياهو قبل أقل من عام وشكل حكومة من خلال بناء تحالف مع القوميين المتطرفين والمحافظين المتدينين. وقال تال شنايدر، المراسل السياسي والدبلوماسي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في حديث مع "الإذاعة الوطنية العامة"، إن تعيين نتنياهو لشخصيتين مثيرتين للجدل في حكومته أدى إلى تفاقم التوترات داخل السياسة الإسرائيلية.
وقال شنايدر في إشارة إلى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير: "لقد رشح شخصًا أدين ثماني مرات بالتحريض على العنف ضد العرب. هذا شخص محظور وخارج على القانون، وكان بالنسبة لنا، نحن الإسرائيليين، شخصًا لم يكن من المفترض أن يجلس في الحكومة. وقد جعله نتنياهو زعيمًا قويًا وشخصًا منخرطًا بشكل كامل في السياسة".
ودفع بن غفير، إلى جانب وزير المالية بتسلئيل سموتريش، من أجل بناء المزيد من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى تصعيد التوترات مع الفلسطينيين. وقال شنايدر: "كانت حكومة نتنياهو الحربية مختلة وظيفية بشكل كامل بوجودهما".
ثم جاءت خطة نتنياهو لإصلاح القضاء الإسرائيلي، التي تم تأجيلها وإنما ليس التخلي عنها، بسبب الدعم الذي تتلقاه من السياسيين اليمينيين المتطرفين. وجاء التأجيل بعد اندلاع احتجاجات حاشدة لأشهر عدة عندما رفض الإسرائيليون هذا الاقتراح الرامي إلى إضعاف المحكمة العليا في البلاد.
وقال شنايدر: "إنهم يريدون تغيير توازن القوى في إسرائيل، والطريقة التي تعمل بها إسرائيل كدولة ديمقراطية. لقد ثار الناس هنا، وخاصة أولئك الذين يؤدون الخدمة الاحتياطية في الجيش. وقد خرجوا للتظاهر وأعلن بعضهم أنهم لن يخدموا بعد الآن في ظل ديكتاتورية. ولذلك، من الواضح أن الجيش كان ضعيفًا للغاية". وأضاف شنايدر أن كل هذا الوضع أسهم في إدراك "حماس" أنها أصبحت في مواجهة إسرائيل أضعف.
حماس تستجيب لليأس الفلسطيني
مع وجود حكومة قومية متطرفة من أقصى اليمين ومحافظة دينياً أكثر من أي حكومة أخرى شهدتها إسرائيل في السلطة، رأت حماس فرصة مع تدهور الظروف بالنسبة للفلسطينيين -ليس فقط أولئك الذين يعيشون في غزة ويعانون من الحصار منذ 16 عاماً، ولكن أولئك الذين يعيشون في الضفة الغربية أيضاً، وفقًا لشبلي تلحمي، أستاذ أنور السادات للسلام والتنمية في جامعة ميريلاند.
وكان العام الماضي قد شهد تزايدًا في أعمال العنف بين المستوطنين الإسرائيليين والقرويين الفلسطينيين، مما أدى إلى نزوح مئات الفلسطينيين، وفقًا للأمم المتحدة. كما قامت الشرطة الإسرائيلية بشكل متزايد بتنفيذ مداهمات في مدن مثل جنين ونابلس، وفي مجمع المسجد الأقصى في القدس، وهو نقطة اشتعال دائمة في الصراع.
وقال تلحمي: "هناك زيادة في عنف المستوطنين، والتعدي على القدس الشرقية، وهو أمر بالغ الحساسية في الحقيقة. الناس لا يفهمون مدى أهمية القدس بالنسبة للفلسطينيين وللكثير من الناس في العالم العربي والإسلامي. ولهذا السبب، في الواقع، أطلقت حماس على هذه العملية اسم "طوفان الأقصى"، في إشارة إلى الموقع المقدس في مدينة القدس. "لذلك، نحن نحاول التقاط هذا المزاج".
وأضاف تلحمي، الذي كان متواجدًا في الضفة الغربية في الأسبوع الذي سبق انفجار الصراع الجديد، أنه لاحظ اليأس التام الذي وصل إليه الفلسطينيون بعد 56 عامًا من الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف: "في البداية، كان (الفلسطينيون) يعتمدون على بايدن لفعل شيء بعد ذهاب ترامب. لكن ذلك لم يحدث. ثم كانوا يعتمدون على الدول العربية للقيام بشيء. وبدلاً من ذلك، يحاول العرب والإسرائيليون صنع السلام من دونهم، بطريقة أو بأخرى"، على حد تعبيره.
وأضاف تلحمي أن حماس، التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والدول الأوروبية منظمة إرهابية، ترى "فرصة سياسية مثالية لها، ولو بطريقة مروعة، لخلط الأوراق وإعادة ترتيب الأوضاع" وتحييد نفوذ السلطة الفلسطينية أيضًا في الضفة الغربية، بقيادة محمود عباس.
نتنياهو مكَّن حماس على مر السنين
ثمة موضوع آخر أسهم في الوصول إلى هذه اللحظة، هو الطريقة التي تعامل بها نتنياهو مع حركة حماس على مدى السنوات التي قضاها في السلطة.
وقال شنايدر: "لم تكن لديه سياسة واضحة ومباشرة، ومن الواضح أن رئيس الوزراء ينفي ذلك الآن بعد فوات الأوان. لكننا نعرف، كمراسلين صحفيين نتابع هذا الشان منذ سنوات عديدة. لقد أرادوا إضعاف السلطة الفلسطينية".
كان هدف نتنياهو، بحسب شنايدر، هو تجنب بناء دولة فلسطينية مستقبلية بأي ثمن. وقد فعل ذلك بالطريقة التي تعامل بها مع حماس، من خلال السماح للأموال بالتدفق إلى غزة التي تحكمها المجموعة، وعقد الصفقات معها من خلال مصر.
وقال شنايدر: "من أجل تصغير محمود عباس وإهانته سياسيًا، قام نتنياهو بإعطاء حماس نوعًا من الميزة والنفوذ".
لا انتصار عسكريًا لأي من الجانبين
بما أنه من المتوقع أن يتصاعد الصراع أكثر في الأيام المقبلة، فإن الاستراتيجيات طويلة المدى لكل من حماس وإسرائيل ما تزال غير واضحة.
في الوقت الراهن، ترى حماس أنها صاحبة اليد العليا. وقال تلحمي: "إنهم يعتقدون أنهم قوضوا قوة الردع الإسرائيلية. وأظهروا أن إسرائيل أضعف مما تدعي". وأضاف: "لقد أصبحوا أكثر شعبية في الدول العربية والإسلامية، ويمكنك أن ترى الناس وهم يتجمعون للإعراب عن الوقوف خلفهم في أماكن مثل المغرب، التي أقامت سلامًا مع إسرائيل مسبقًا، وكذلك الحال في مصر أيضًا".
ولكن، أصبحت قدرة حماس على البقاء والصمود في وجه الرد الإسرائيلي موضع شك بعد ذلك. ولكن، حتى مع تفوقها العسكري، لا يرى تلحمي وشنايدر أي استراتيجية عسكرية رابحة بالنسبة لإسرائيل.
وقال تلحمي: "أعني أن الإسرائيليين يمكن أن ينتصروا ويدمروا حماس ويدمروا غزة. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟". وأضاف تلحمي أن إدارة بايدن، التي ركزت على التوسط في صفقة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، في حاجة إلى إعادة التفكير في نهجها هي أيضًا.
وأضاف: "لو كنت في موقف إدارة بايدن، لكنت قد بدأت بالفعل في التخطيط وأنا أعرف أنه سيكون هناك طريق مسدود. حتى لو تحققت نتيجة عسكرية تنهي الجزء العسكري من الصراع، ستكون هناك حاجة إلى بعض من التحول السياسي الذي يكون دراماتيكيًا، أكثر بكثير مما كانوا يتوقعونه، وعليهم التخطيط لذلك الآن".
وقال شنايدر: "هذه الحرب ليست خارج إسرائيل. إنها في داخل إسرائيل. وأنا لا أتذكر شيئًا مثل هذا مطلقًا في التاريخ الحديث. يجب أن أقول لكم إننا نخسر وقتًا كبيرًا. وهم يخسرون وقتًا كبيرًا. إنها دائرة شرسة؛ حلقة مفرغة من الدماء التي لا نهاية لها في الأفق المنظور. إنه موقف يخسر فيه الجميع تمامًا. وهو شيء مروع فحسب".

*فاطمة تنيس Fatma Tannis: صحفية في مجموعة "الإذاعة الوطنية العامة" الأميركية.
‏*الإذاعة الوطنية العامة National Public Radio: هي منظمة إعلامية أميركية غير ربحية مقرها في واشنطن العاصمة، ويقع مكتب القسم الرئيسي الغربي لها في كولفر سيتي، كاليفورنيا. وهي بمثابة نقابة وطنية لشبكة تضم أكثر من 1.000 محطة إذاعية عامة في الولايات المتحدة.‏
*نشر هذا التحليل تحت عنوان: Why Hamas and Israel reached this moment now - and what comes next

MENAFN16102023000072011014ID1107252372

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث