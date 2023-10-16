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الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لـحزب الله في لبنان

10/16/2023 11:29:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن قواته "تقصف أهدافا إرهابية" تابعة لـ"حزب الله" في لبنان.

وكانت إسرائيل أمرت، الاثنين، بإخلاء 28 قرية في شمال البلاد "بالمنطقة التي تقع ضمن مسافة تصل إلى كيلومترين من الحدود اللبنانية"، وسط تبادل لإطلاق النار على الحدود بين إسرائيل وعناصر"حزب الله". وكالات



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