الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لـحزب الله في لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لـحزب الله في لبنان
التاريخ
10/16/2023 11:29:32 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن قواته "تقصف أهدافا إرهابية" تابعة لـ"حزب الله" في لبنان.
وكانت إسرائيل أمرت، الاثنين، بإخلاء 28 قرية في شمال البلاد "بالمنطقة التي تقع ضمن مسافة تصل إلى كيلومترين من الحدود اللبنانية"، وسط تبادل لإطلاق النار على الحدود بين إسرائيل وعناصر"حزب الله". وكالات
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