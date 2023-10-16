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البيت الأبيض: بايدن سيزور الأردن للقاء الملك والسيسي ومحمود عباس

10/16/2023 11:29:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه غدا الاربعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان لإجراء محادثات مع كلّ من جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتّاح السيسي.

من جهته قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين : "بايدن سيؤكد مجددا أن حماس لا تدافع عن حقّ الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير، وسيبحث مجددا في الاحتياجات الإنسانية لجميع المدنيين في غزة”.

وفي وقت سابق، قال جو بايدن في مقابلة مع قناة“CBS” إنه يعتقد أن قيام إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة“سيكون خطأ كبيرا”، لكنه أكد أن القضاء على حركة“حماس” يعتبر“مطلبا ضروريا”. وكالات

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