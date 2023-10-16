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السعار الإسرائيلي

10/16/2023 11:29:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








منذ قرن ونصف من الزمن ما يزال الفلسطيني يتنقل من مصيبة ونكبة الى أخرى، كتب عليه أن يكون ضحية لأحداث وتداعيات دولية لا علاقة له بها، لقد حتُلت أرضه وقسمت، وهُجر مرة أولى وثانية وثالثة، وعندما قرر الدخول في مصالحة تاريخية مع أعدائه تعرض لغبن فرضته قوة خصمه وضعف حلفائه، ومع ذلك وحتى هذا الغبن لم يدم طويلاً إذ تراجع الاحتلال عن وعوده، وبدأ يستبيح الأرض والمقدسات من جديد، أُغلقت الأبواب في وجه الفلسطيني، ولم يبق أمامه إلا أن ينفجر في وجه أعدائه، فهو في غزة محاصر ومقهور وفي الضفة الغربية مقسم الى جيتوهات تعزله عن ذاته وتغلق أمامه كل الأبواب، أما مسجده ومقدساته فقد أصبحت حلالاً على كل الآخرين وحراماً عليه، ودولة الاحتلال تمعن في القمع والإذلال والحصار والتجويع، وأخيراً تحققت النبوءات وحصل الانفجار في السابع من أكتوبر في عملية طوفان الأقصى والتي فاجأت العالم وأذهلت قادته، لكن لماذا يتفاجأ العالم، ألم تكن هذه هي النتيجة المحتومة لكل ذلك القمع؟ هل كان العالم ينتظر من شعب عايش أسوأ ما في القوى المستعمرة من طباع أن يلقي الورد على من حرموه العيش بكرامة كما يعيش بقية البشر؟
لقد انتفض العالم وبدون مقدمات وصف طوفان الأقصى بالعملية الإرهابية، ووصف حماس بداعش غزة، ووصف إسرائيل بحمامة السلام الجريحة والتي يجب أن ترمم جراحها بسرعة، وذلك لن يتم إلا بقتل حماس ولا بأس من قتل الشعب الفلسطيني معها، بأسرع من لمح البصر تدفقت المساعدات وحاملات الطائرات لم يحملها البحر هذه المرة بل حملتها غزارة دموع أولئك المتباكين على حقوق الإنسان، والذين عزفوا فوراً على اللحن الإسرائيلي بل وغنوه، لقد تحولت اسرائيل فجأة الى ضحية، وبهذه الحجة أمنت الغطاء الدولي وكذلك الذخيرة الدولية، بدأت فوراً وبدون تأخير بإلقاء حمم حقدها على سكان غزة المحاصرة والمنكوبة منذ سبعة عشر عامًا، نعم مُدان قتل الأطفال والمدنيين، نعم مجرّم اغتصاب النساء ولكن في حالة واحدة فقط عندما يفعله غير الإسرائيليين، أما إذا هم الذين قاموا به فهو مباح، ومثل ذلك فإن قتل المئات من الاطفال والنساء أمام أعين العالم فهذا أيضاً مباح والمبرر جاهز فحماس هي السبب لأنها تستخدمهم دروعاً بشرية، فخلال تسعة أيام ألقت دولة الاحتلال على قطاع غزة 6000 طن من المتفجرات وهو ما لم تلقه أميركا على أفغانستان خلال عام كامل، أي عشق للدم هذا؟
حددت إسرائيل اهدافها بإنهاء حماس وهي التي اوقعت بها هزيمة شنيعة، وحددت طريقتها الى ذلك باقتلاع أدوات القوة من بين يدي حماس وأولها وأهمها الحاضنة الشعبية، وثانيها المكان وثالثها الأسرى ورابعها السلاح، وها هي تقتل الناس وتقطع عنهم المياه والغذاء والكهرباء بغاية تهجيرهم، وتقصف غزة المدينة وتدمر المباني عن بكرة ابيها، أما الأسرى فلا مانع لو قتلوا إذا أدى وجودهم إلى تقييد حركة قوات الاحتلال حسب بروتوكول هنيبال، أما السلاح فلا شك أنه لغزٌ غامض من الصعب الوصول اليه لأنه في أعماق مدينة حماس السفلية، ولا بد كي يصلوا إليه من شنّ حرب برية للوصول إلى مكامنه ودون ذلك قتلى ودماء كثيرة في صفوف قوات الاحتلال.
السؤال المهم هل تستطيع إسرائيل المضي قدمًا في هذا الطريق برغم الخسائر البشرية الهائلة؟ الجواب نعم فهي لن تجد مثل هذه الفرصة في اي وقت، فهذا الغطاء الدولي الداعم يعطيها هذه اللحظة الذهبية، لذلك وجدناها تصاب بهذا السُعار الذي لا يمكن قياسة بمعايير الربح والخسار بل بمعايير الحقد والكراهية، وتحت ذريعة انهاء حماس تطمح هذه القوة الغاشمة لتصفية القضية الفلسطينية برمتها، لكن هيهات فلا يمكن لشعب تعود على النضال وتمرس الاستشهاد وألِفَ الموت وتعود أطفاله اليتم ونساؤه الترمل أن يسلم أوراقه بهذه السهولة، وبرغم قوة جيش الاحتلال وحلفائه إلا أنه ليس من المستبعد أن يواجه بمقاومة عنيفة تعيدنا الى العام 2014 عندما عاد من غزوته البرية خائباً، وذلك ليس مستبعداً، فالشعوب المقهورة لديها لحظاتها التاريخية المتفجرة والتي تأتي على شكل طوفان يغرق الاعداء، وهذا ما تخشاه دولة الاحتلال لذلك تتصرف بهذه الطريقة المسعورة والجنونية، لأنها تدرك أن معركتها ليست سوى معركة بقاء.

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