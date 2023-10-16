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تداعيات اقتصادية خطيرة

10/16/2023 11:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








حرب الإبادة التي يقودها كيان الاحتلال الإسرائيلي على غزة ستكون لها آثار اقتصادية خطيرة ومقلقة على المشهد الإقليمي والمحلي معا، وستترك تداعيات لن يكون بالساهل تجاوزها من أي دولة أو حكومة، خاصة إذا كان اقتصادها يعتمد كثيرا في استقراره على عوامل خارجية؛ مثل دعم المانحين والمؤسسات الدولية، ففي حالة الحرب، فإن التقلبات السريعة في التكتلات والتحالفات تؤثر في أشكال الدعم وأولوياته التي تظهر جوانبها السياسية الخفية إلى العلن.
تأثير حرب غزة على الاقتصاد الأردني يمكن أن يكون كبيراً ومتعدد الجوانب، ولن يكون محصورا في جانب معين أو قطاع محدد، فالتجارة الخارجية والصادرات الوطنية ستكون معرضة لهزة في هيكلها في حال استمرار الحرب، إذ يمكن أن تتأثر حدود الأردن مع فلسطين المحتلة؛ بسبب قيود الحركة وتعطيل التجارة والصادرات، مما يؤثر في العمليات التجارية والإيرادات، ورغم أن الصادرات لفلسطين المحتلة لا تتجاوز الـ200 مليون دينار إلا أن مجمل الصادرات كله سيكون معرضاً للتراجع بسبب تطورات المشهد الإقليمي السلبية، والتي قد تؤدي إلى هبوط عام بالحركة التجارية الخارجية خاصة لدول الجوار.
تدني حجم الاستثمارات أحد الإفرازات السلبية التي ستسببها حرب الإبادة على غزة، لأن التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة يؤدي إلى تراجع الثقة وتأجيل استثمارات الشركات المحلية والأجنبية في الأردن، فالاستثمارات لا يمكن لها أن تتحرك في اتجاه إيجابي في ظل تصاعد الوضع الأمني وتزايد الاضطرابات.
استمرار حالة الحرب والنزاع الإقليمي سيكون له أثر مباشر في ارتفاع تكاليف الطاقة، قد تتأثر إمدادات الطاقة والغاز الطبيعي بالحالة السياسية المزرية، فتصاعد وتيرة الحرب وعدم الاستقرار يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وقد يؤثر في القطاعات الصناعية والخدمية.
السياحة من أكثر القطاعات تأثرا بشكل مباشر من تداعيات حرب غزة، حيث ستلقي الحرب آثارا سلبية مباشرة في هيكل السياحة والتدفقات الاستثمارية الأجنبية، إذ إن الحرب وتداعياتها ستزيد حالة التوتر السياسي والأمني على حركة السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن، مما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات والفرص الاقتصادية، وهذه عناصر أساسية في تدعيم عدم الاستقرار الاقتصادي وبناء احتياطات العملات الصعبة.
تأثير سلبي على القطاع المالي في حال استمرار الحرب بهذا الشكل، حيث يرتبط التوتر والضغوط الاقتصادية المرتبطة به بتقليص الائتمان المتاح وتدهور الثقة بالنظام المالي، لا بل إن ذلك سيسبب تراجعا في النشاط الاقتصادي لعدد كبير من القطاعات؛ وبالتالي لن يكون لها قابلية في زيادة أنشطتها أو استثماراتها أو توسعها، بل ستضطر إلى تقليص أعمالها في حال تراجع أنشطتها، وبالتالي ستهبط قابليتها في التعامل المالي مع الجهاز المصرفي، وحتما ستنخفض التسهيلات المصرفية.
على الأرجح إن الحرب ستترك تداعيات وخيمة وضاغطة على خزينة الدولة بأشكال مختلفة، حيث ستزداد الأعباء على الموارد الحكومية، ويمكن أن تضطر الحكومة إلى زيادة الإنفاق على تسوية الأوضاع وتقديم المساعدات الإنسانية والإعمار، مما يضع ضغوطًا إضافية على الموارد الحكومية.
سوق العمل المرتبط أساسا بحالة النمو الاقتصادي سيكون عرضة لهزة عنيفة هو الآخر في حال استمر المشهد الإقليمي باتجاه التدهور الأمني، حيث سيؤدي تدهور الظروف الاقتصادية إلى تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة في الأردن.
من المهم أن تتخذ الحكومة إجراءات فعالة للتعامل مع هذه التداعيات وتحديات الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة، قد يشمل ذلك تنفيذ سياسات اقتصادية حكيمة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير الدعم للقطاعات المتضررة، وتبني خطط طوارئ لتعزيز قدرتها الاحترازية في التعامل مع أي حالة مستجدات أو قاهرة سواء محلية كانت أم إقليمية أو عالمية، وكل الاحتمالات والسيناريوهات باتت واردة مع تنامي حالة الغموض في المنطقة لأي حلول في الأفق القريب، مع تصاعد أعمال الإبادة والجرائم التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأهل في غزة.

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