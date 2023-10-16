Tuesday, 17 October 2023 07:22 GMT

الهولوكوست الصهيوني الإسرائيلي الأميركي في غزة والتوراة Israeli Zionazit Holocaust In Gaza

10/16/2023 11:29:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






مثلما قضى الهولوكوست على النازية التي حرقتكم به في أواخر الحرب العالمية الثانية وانتهى أمرها بتصفية جميع الأحياء الألمان الذين شاركوا فيها، أنتم تعيدون الآن الهلوكوست/ المحرقة نفسها ضد الشعب الفلسطيني البريء تاريخياً من أي إساءة لكم.
ولكي يدرك القارئ ذلك ويفهم العقلية اليهودية الصهيونية الاسرائيلية وبخاصة عند اليمين المتطرف الذي يحكم اسرائيل، يجب أن يعود إلى التوراة وبخاصة إلى أسفار التكوين والخروج والعدد ويشوع، ليرى كيف تكونت هذه العقلية، وان الصراع في فلسطين لا يدور ضد دولة عادية مثل بقية الدول في العالم، بل مع دولة توراتية استثنائية فكراً وممارسة، لا تقيم لبقية البشر في العالم وزناً، وبخاصة للشعب الفلسطيني الذي تعتبر أفراده مجرد حشرات زاحفة يجب الدوس عليها وسحقها، على يد شعب الله المختار الذي يجوز له كل شيء، فما بالك إذا كان بقية العالم يودها وينافق لها كي ينجو.
. "وقال أبرام (ابراهيم العبراني) بعد أعزل عنه لوط، ارفع عينيك وتلفت حولك من الموضع الذي أنت فيه، شمالا وجنوباً، وشرقاً وغرباً، فإن هذه الأرض التي تراها ، سأعطيها لك ولذريتك إلى الأبد" (سفر التكوين: الاصحاح الثالث عشر: الآيات 14 – 15)
. " في ذلك اليوم عقد الله (يهوى) ميثاقاً مع ابرام قائلاً: سأعطي نسلك هذه الأرض من وادي العريش (نهر النيل) إلى النهر الكبير، نهر الفرات: أرض القينيين والقنزيين ، والقدمونيين والحثيين، والفرزيين والرفائيين والأموريين والكنعايين والجرجاشيين واليبوسيين (سفر التكوين: الاصحاح الخامس عشر: الآيات من 18-21)
. "ها أنا أقطع لك عهدي، فتكون أباً لأمم كثيرة. ولن يدعى اسمك بعد الآن أبرام (معناه الأب الرفيع) بل يكون اسمك إبراهيم (ومعناه أب لجمهور) لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم، وأصيرك مثمراً جداً، وأجعل أمما تتفرع منك ، ويخرج من نسلك ملوك، وأقيم عهدي الأبدي بيني وبينك، وبين نسلك من بعدك جيلاً بعد جيل، فأكون إلهك ولنسلك من بعدك. وأهبك انت وذريتك من بعدك جميع أرض كنعان (فلسطين) التي نزلت فيها غريباً، ملكاً أبدياً وأكون لهم إلهاً" (سفر التكوين: الإصحاح السابع عشر: الآيات من 4-8)
. "وقال ابراهم لله : ليت اسماعيل (ابن هاجر الجارية) يحيا في رعايتك. فأجاب الرب: " إن سارة زوجتك هي التي تلد لك ابناً وتدعو اسمه إسحق (ومعناه يضحك) وأقيم عهدي معه ومع ذريته من بعده أبداً" (سفر التكوين: الاصحاح السابع عشر: الآيات 18 - 19)
. "وقال الرب لموسى انتقم من المديانيين لبني اسرائيل.. فحاربوا المديانيين كما أمر الرب، وقتلوا كل ذكر، وقتلوا معهم ملوكهم الخمسة.. وأسر بنو اسرائيل نساء المديانيين وأطفالهم، وغنموا جميع بهائهم ومواشيهم وسائر أملاكهم، وأحرقوا مدنهم كلها بمساكنها وحصونها، واستولوا على كل الغنائم والأسلاب من الناس والحيوان، ورجعوا إلى موسى والغازر الكاهن وجماعة اسرائيل بالسبي والاسلاب والغنيمة إلى المخيم في سهول مؤاب بالقرب من نهر الأردن مقابل أريحا، فخرج موسى والعازر وكل قادة اسرائيل لاستقبالهم إلى خارج المخيم، فأبدى موسى سخطه على قادة الجيش.. وقال لهم: لماذا استحييتهم النساء؟.. فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال، واقتلوا أيضاً كل امرأة ضاجعت رجلاً، ولكن استحيوا لكم كل عذراء لم تضاجع رجلاً" (سفر العدد: الإصحاح الواحد وثلاثون: الآيات 2-18)
. " وقال الرب لموسى في سهول مؤاب بالقرب من نهر الأردن مقابل أريحا: أوص بني اسرائيل وقل لهم: إنكم لا بد عابرون نهر الأردن نحو أرض كنعان فاطردوا جميع أهل الأرض من أمامكم، ودمروا تماثيلهم المنحوتة، وأبيدوا أصنامهم المسبوكة، واهدموا كل مرتفعاتهم، واملكوا الأرض واستوطنوا فيها، لأنني قد وهبتكم الأرض لكي ترثوها... ولكن إن لم تطردوا أهل الأرض من أمامكم ، يصبح الباقون فيها أشواكاً في عيونكم ، ومناخس في جوابنكم ، ويضايقونكم في الأرض التي تقيمون فيها " ( سفر العدد: الاصحاح الثالث والثلاثون : الآيات 50 – 55)
. " كفاكم المقام في هذا الجبل تحولوا وتقدموا وادخلوا جبل الأموريين وكل ما يليه من وادي العربة والجبل والسهل والنقب وساحل بحر الكنعانيين ولبنان، إلى النهر الكبير نهر الفرات، وانظروا، فها أن قد وهبتكم الأرض فادخلوا وتملوكها لأني أقسمت أن أعطيها لآبائكم ابراهيم واسحاق ويعقوب ولنسلهم من بعدهم" (سفر التثنية: الاصحاح الأول : الآيات 1-8)
. "لكنكم تقاعستم عن الصعود إليها وعصيتم أمر الرب: إلهكم، وتذمرتم في خياكم قائلين: لأن الرب يكرهنا أخرجنا من أرض مصر ليوقعنا في أيدي الأموريين ويهلكنا. فإلى أين نذهب؟ لقد أوهنَ اخوتنا قلوبنا عندما أخبرونا أن أهل الأرض أعظم منا وأكثر طولاً، ومدنهم عظمة تبلغ حصونها عنان السماء، وقد شاهدنا هناك بني عناق أيضاً. فقلت لكم : لا تجزعوا ولا تخافوا منهم، لأن الرب إلهكم السائر أمامكم هو يحارب عنكم كما رأيتموه معكم في مصر.. فكأن يقودكم في عمود نار ليلاً وفي عمود سحاب نهاراً" (سفر التثنية: الاصحاح الأول: الآيات 26 – 33)
. " إذْ قَالَ مُوسَى" لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى" أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ. قَالُوا يَا مُوسَى" إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى" يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ " (سورة المائدة: الآيات: 20 -22)
. " وعندما سمع جميع ملوك الأموريين المقيمين في غربي نهر الأردن، وجميع ملوك الكنعانيين المستوطنيين على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، إن الرب قد جفف نهر الأردن أمام بني اسرائيل حتى عبروه، خارت قلوبهم وتلاشت قواهم هلعاً منهم " ( سفر يشوع: الاصحاح الخامس: الآية :1)
. " وعندما نفخ الكهنة في الأبواق في المرة السابعة قال يشوع للشعب: " اهتفوا ، لأن الرب قد وهبكم المدينة (أريحا) واجعلوا المدينة، وكل ما فيها محرما" باستثناء رحاب الزانية وكل من لاذ بيتها فاستحيوهم لأنها خبأت الجاسوسين المرسلين لاستطلاع أحوال المدينة ، وأما أنتم فإياكم أن تأخذوا ما هو محرم لئلا تهلكوا وتجعلوا مخيم اسرائيل محرماً وتسببوا له الكوارث. أما كل غنائم الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد، فتخصص للرب وتحفظ في خزانته، فهتف الشعب، ونفخ الكهنة في الأبواق. وكان هتاف الشعب لدى سماعهم صوت نفخ الأبواق عظيماً، فانهار السور في موضعه، فاندفع الشعب نحو المدينة كل إلى وجهته، واستولوا عليها، ودمروا المدينة، وقضوا بحد السيف على كل من فيها من رجال ونساء وأطفال وشيوخ حتى البقر، والغنم، والحمير" ( سفر يشوع: الاصحاح السادس: الآيات: 16-21)
. "ولكن الإسرائيليين ارتكبوا خيانة وبعث يشوع بعض رجاله من أريحا إلى عاي... وأمرهم أن يتجسسوا الأرض، فذهبوا ثم رجعوا إلى يشوع قائلين له : " إن أهل عاي قليلو العدد ، فلا توجه كل الجيش إلى هناك، بل أرسل نحو ألفي رجل أو ثلاثة الاف رجل فقط، فصعد من الشعب نحو ثلاثة الاف رجل، إلا أنهم هُزموا أمام أهل عاي، وقتل منهم أهل عاي ستة وثلاثين رجلاً، وتعقبوهم من أمام بوابة المدينة حتى شباريم وكسروهم عند المنحدر، فدب الرعب في قلوب بني اسرائيل، فمزق يشوع ثيابه وأكب وجهه إلى الأرض ... وأهالوا (هو وشيوخ اسرائيل) التراب على رؤوسهم" (سفر يشوع: الإصحاح السابع: الآيات: 1 - 7)
لعل هذه النصوص التوراتية تساعد القارئ على فهم العقلية اليهودية الصهيونية الاسرائيلية التي يواجهها شعب فلسطين والعالم أجمع.
المصدر: الكتاب المقدس: كتاب الحياة ، ترجمة تفسيرية الطبعة الثانية 1989، والقرآن الكريم.

MENAFN16102023000072011014ID1107252362

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث