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نكبة جديدة.. يقابلها الثبات في الأرض

10/16/2023 11:29:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








الأمر لا يحتاج إلى أجهزة مخابرات أو استخبارات، أو تسريب وثائق سرية، أو حتى تصريحات لمسؤولين مطلعين على عمليات صنع القرار، حتى يصل المرء إلى نتيجة بأن هناك "نكبة" جديدة، "أبطالها" هذه المرة هم أهل قطاع غزة، الذين أصلًا 70 بالمائة منهم، هم لاجئون شردهم الاحتلال الإسرائيلي، وقد تكون نسبة كبيرة من هؤلاء، ما يزالون يحملون مفاتيح بيوتهم في فلسطين المحتلة.
لا يغرنك قول الرئيس الأميركي جو بايدن "بأنه يعتقد أن قيام إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة سيكون خطأ كبيرًا"، فذلك لذر الرماد في العيون، فقبلها كانت حُنجرته "الهرمة" تلعلع بأن من حق دولة الاحتلال أن تُدافع عن نفسها.
نكبة جديدة، لكن بطعم آخر، وعلى الهواء مُباشرة، وكأنها تُنقل عبر الأقمار الصناعية إلى دول العالم أجمع، مع فارق التوقيت.. نكبة أُخرى تُنفذ على مرأى ومسمع المُجتمع الدولي بأكمله، بلا استثناء.. فأهل غزة يتعرضون لدمار شامل، إذ إن الآلاف من الأبنية سويت بالأرض، وكأنها أصبحت أثرًا بعد عين، كيف لا؟، وقد قصفها العدوان البربري خلال أول خمسة أيام بأكثر من 4 أطنان مُتفجرات، بالإضافة إلى أنهم بلا طعام، وبلا مياه، وبلا كهرباء، وبلا غاز وبلا رعاية طبية، هم الآن يفتقرون لأبسط مقومات الحياة.
وحوش الصهاينة، ومن خلفهم الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، يُخططون، لا بل يُنفذون، عملية تجويع الغزيين، بإتقان قل نظيره، للانقضاض عليهم بعد أن تنفذ قواهم وتنهار.. فها هم المُحتلون يُطالبون بإخلاء قطاع غزة من سكانه، ودفع مليون فلسطيني من الشمال إلى جنوب القطاع، حيث معبر رفح، وكأنها مقدمة لتهجير آخر نحو سيناء.
وقبل كُل ذلك، يُصرح البيت الأبيض، جلله رب العزة بالسواد، "نعمل مع مصر‬ وإسرائيل لتوفير ممر آمن لمغادرة غزة‬"، بينما رئيسه (بايدن) يُجدد تأكيده "نحن نتحدث مع المصريين لإخراج الأطفال والنساء من تلك المنطقة".
وإذا ما صحت صوابية التسريبات التي تُشير إلى أن خمس دول عربية "رفضت" مشروعًا إسرائيليًا لاستضافة سُكان غزة، الذين يبلغ تعدادهم نحو 2.3 شخص، نصفهم من الأطفال، جميعهم تحت الحصار، قبيل قيام الاحتلال باجتياح بري للقطاع، فإن ذلك يُعد مدعاة للفخر، يتوجب الشد على أياديهم، ودعمهم ومُساندتهم، حتى لا يتم تمرير هذه "النكبة"، كسابقتها، وأقصد هُنا نكبة العام 1948.
لكن إلى متى، ستبقى هذه الدول، بشكل عام، ثابتة على قرارها ذلك، ومُتمسكة به، وتعض عليه بالنواجذ؟ فحاليًا الشقيقة مصر، وكأنها تتجرع السم، وهي في موقف أبدًا لا يسرها وكل عروبي وقومي.. حتمًا أنها لن تسمح بقتل الغزيين، كما أنها لن ترضى أن تكون طرفًا أو شريكًا في مُخطط تصفية القضية الفلسطينية.
وما ينطبق على مصر، قد ينطبق أيضًا على الأردن، لا قدر الله، فإذا ما نجحت آلة البطش الصهيونية بـ"تهجير" الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، فإنه من المحتمل جدًا، أن يعقب ذلك تهجير آخر للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن!.. الأردن الذي ذاق الأمرين، في سبيل مواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية ولشعبها، فهو لا يترك مناسبة إلا ويطالب بضرورة إيجاد سلام عادل شامل، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقد قال جلالة الملك بشفافية وكُل صراحة، خلال لقائه رئيس وزراء بريطانيا، إن "منع الغذاء والمياه والكهرباء عن المدنيين الأبرياء في غزة جريمة حرب. أدعو إلى وقف الحرب على غزة ومنع امتدادها إلى الضفة الغربية. وحذر من أن أي مُحاولة لتهجير الفلسطينيين خرق للقانون الدولي وتنذر بآثار كارثية على دول المنطقة".
نكبة جديدة تلوح بالأفق، كابوسها يُغطي سماء الدول العربية كافة، خصوصًا تلك المتاخمة لفلسطين أو التي ستتأثر بذلك مباشرة، إلا إذا كان هناك موقف عربي جدي ومتماسك، يُجبر الاحتلال على التراجع عن تنفيذ عملية ستضرب الأمة العربية بمقتل جديد، ستكتوي أجيالها المقبلة بنيرانها إلى عقود طويلة!.. فلا يغرن أحدا تأجيل القرار الصهيوني الاجتياح البري لغزة!.

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