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داعب الكلب

10/16/2023 11:29:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






في واحدة من تجليات هوليود العبقرية، جاء
فيلم Wag the Dog، الذي قام ببطولته روبرت دي نيرو وداستن هوفمان، وأخرجه باري ليفنسون، وهو مأخوذ عن رواية "بطل أميركي"، للروائي لاري بينهارت.
نشرت الرواية في 1993، لتستلهم سيرة الرئيس الأميركي جورج بوش الأب، وتحيل حربه في "عاصفة الصحراء" إلى مؤامرة خالصة، هدفها إعادة انتخابه لولاية ثانية، بينما تم إطلاق الفيلم في العام 1997، وقبل أسابيع قليلة من فضيحة "كلينتون لوينسكي" المعروفة.
يدور الفيلم حول تحرش الرئيس الأميركي بفتاة قاصر داخل المكتب البيضاوي، قبيل الانتخابات الرئاسية بقليل، ما يهدد بهزيمته في تلك الانتخابات، ليتفتق "عقل عبقري" عن اختراع حرب مزعومة مع ألبانيا، يديرها أحد المخرجين من داخل الأستوديو، مشفوعة بالمواجهات العسكرية المزيفة، وأغنية تطلق الروح الوطنية الأميركية.
يخترع المخرج، وبالتواطؤ مع الرئاسة ووكالة المخابرات المركزية حربا مزعومة، تتم إدارتها بذكاء، فيغرق الإعلام بالحرب المزيفة، متناسيا فضيحة الرئيس، ويمضي الفيلم، الذي تشير فيه مفردة "الكلب" إلى الإعلام الذي يتم التلاعب به، ليكشف عن ألاعيب السياسة، وكيفية إشغال الإعلام عن القضايا المهمة، كما يكشف عن ضحالة فكر الأميركيين الذين تديرهم وتوجههم الميديا.
لكن التاريخ يأبى إلا أن يصادق على فرضية الرواية والفيلم، فما هي إلا أشهر قليلة على فضيحة كلينتون، وفيما هو غارق في تحقيقين؛ لوينسكي، و"وايت ووترغيت"، حتى نرى العقلية الأميركية تتفتق من جديد، وتخترع حربا في السودان "قصف مصنع الشفاء للأدوية" في صيف العام 1998، بعملية أسمتها "الوصول النهائي"، مدعية أن المصنع ينتج أسلحة كيماوية لمصلحة زعيم القاعدة آنذاك أسامة بن لادن. وبعدها بأشهر قليلة، وعندما كان الرأي العام الأميركي منشغلا بمحاكمة عزل كلينتون، توجهت الأنظار نحو العراق، الذي اختاره الرئيس في عملية عدوانية استمرت أربعة أيام أسماها "ثعلب الصحراء"، بحجة عدم امتثال العراق للقرارات الأممية.
في جميع حروبها العبثية المدمرة، تلجأ واشنطن إلى الإعلام، فتجبره إلى الانجرار وراء قصصها الخرافية، ليتم تعبئة الرأي العام بها، وذلك من خلال "خطة" قديمة جديدة في الإعلام والعلاقات العامة والدعاية، تعرف باسم "التدوير"، وهي استراتيجية تتضمن حملات إعلامية تقدم تفسيرات متحيزة لحدث ما بقصد التأثير في الرأي العام.
إن معنى التحيز هنا يدخل من باب التلفيق والتضليل، ولعل الإدارة الأميركية واحدة من "أنجح" الإدارات السياسية في العالم بهذا المجال. لذلك، فإن تراجع البيت الأبيض، قبل أيام، عن تصريحات الرئيس جو بايدن حول رؤيته صور أطفال إسرائيليين "قطعت رؤوسهم على أيدي عناصر حماس"، لا قيمة حقيقية له، فالأثر المطلوب تحقق من التصريح، خصوصا مع آلاف ساعات البث على القنوات العالمية الكثيرة المتحيزة، والتي نقلت تصريح الرئيس إلى جميع قارات العالم.
تأكيد الإدارة الأميركية أن التصريحات بنيت على مزاعم مسؤولين صهاينة وتقارير إعلامية، وأن بايدن والمسؤولين الأميركيين "لم يروا هذه الصور"، لن تمحو تأكيد الرئيس أن على الأميركيين رؤية ما يحدث، وأنه "لم يتخيل رؤية إرهابيين يقطعون رؤوس أطفال".
أحيانا، التراجع عن التصريح لن يحقق إنصافا للمستهدف منه، وهو الأمر الذي جرى في هذه الحادثة بالذات. وأحيانا أيضا، يكون التصريح والتراجع عنه مخططا لهما منذ البداية، فالغوغاء لن تنتبه إلى التراجع الحاصل في التصريحات، وتبقى تتبنى التأكيدات الأولية، وتنطلق منها في إدانة المتهم، في سيكولوجية أقرب إلى القطيع.
إنه الإعلام وتأثيراته الكبيرة على الشعوب التي تقاد وهي مغمضة العينين، وتجبر على تبني قضايا تعتبرها أخلاقية، بينما هي مختلقة ومزيفة، وفيها من التزوير والتلفيق والتضليل ما لا يمكن تصوره.
اليوم، يقع العالم كله، تقريبا، ضحية للإعلام غير النزيه والمتحيز، والذي يشترك بفاعلية كبيرة في العدوان على غزة وأهلها من خلال استراتيجيات "التدوير"، وقمع صوت الضحية، وحصار المعلومات، ومصادرة الحقيقة. يشترك في هذا الأمر عدد هائل من المسؤولين الغربيين، والمؤسسات الإعلامية الأهم عالميا، وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي التي تصادر صوت الفلسطينيين والعرب والشرفاء، لمصلحة سيادة رواية واحدة فقط، هي رواية الجلاد.

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