الكرك.. ضبط اعتداءات على خطوط مياه رئيسية لتزويد مزارع مخالفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ضبطت وزارة المياه
والري، اليوم الاثنين، اعتداءات على الخطوط الرئيسية المزودة لمياه شرب المواطنين في
مناطق لواء القصر والسلطاني بمحافظة الكرك، لاستخدامها في تعبئة صهاريج مخالفة لري
مزارع.
وقالت الوزارة في
بيان، إنه ضمن الجهود المتواصلة لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع
مناطق المملكة، ضبطت كوادر الوزارة اعتداءات على خط ناقل القطرانة لتزويد مزرعة في
منطقة القصر، و3 اعتداءات أخرى على خط ناقل السلطاني لتعبئة صهاريج مخالفة.
وأكدت أنه جرى إزالة
الاعتداءات، وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة. (بترا)
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