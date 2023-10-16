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الكرك.. ضبط اعتداءات على خطوط مياه رئيسية لتزويد مزارع مخالفة

10/16/2023 11:27:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ضبطت وزارة المياه والري، اليوم الاثنين، اعتداءات على الخطوط الرئيسية المزودة لمياه شرب المواطنين في مناطق لواء القصر والسلطاني بمحافظة الكرك، لاستخدامها في تعبئة صهاريج مخالفة لري مزارع.

وقالت الوزارة في بيان، إنه ضمن الجهود المتواصلة لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة، ضبطت كوادر الوزارة اعتداءات على خط ناقل القطرانة لتزويد مزرعة في منطقة القصر، و3 اعتداءات أخرى على خط ناقل السلطاني لتعبئة صهاريج مخالفة.

وأكدت أنه جرى إزالة الاعتداءات، وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة. (بترا)

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