الحركة الإسلامية تنفذ وقفة تضامنية في اربد دعما لغزة

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد التميمي

نظمت الحركة الاسلامية وقفة تضامنية ليلية في منطقة حي التركمان باربد، دعمًا لصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.



واستنكر المشاركون في الوقفة العدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، مشيدين بصمود الشعب العربي الفلسطيني المستمر في نضاله وكفاحه وجهاده دفاعًا عن أرض فلسطين.

وأكد المتحدثون أن ما تتعرض له غزة هو حرب إبادة تجاوزت الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، مطالبين المجتمع العربي والدولي لوقف العدوان على المدنيين العزل ودور العبادة والمستشفيات والمنازل وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات للقطاع .

وانتقدوا صمت العالم والمجتمع الدولي وعدم تحركه أمام ما يشهده من حرب وحشية ضد الإنسانية في قطاع غزة واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا .