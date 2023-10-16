الحركة الإسلامية تنفذ وقفة تضامنية في اربد دعما لغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أحمد التميمي
نظمت الحركة الاسلامية وقفة تضامنية ليلية في منطقة حي التركمان باربد، دعمًا لصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.
واستنكر المشاركون في الوقفة العدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، مشيدين بصمود الشعب العربي الفلسطيني المستمر في نضاله وكفاحه وجهاده دفاعًا عن أرض فلسطين.
وأكد المتحدثون أن ما تتعرض له غزة هو حرب إبادة تجاوزت الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، مطالبين المجتمع العربي والدولي لوقف العدوان على المدنيين العزل ودور العبادة والمستشفيات والمنازل وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات للقطاع .
وانتقدوا صمت العالم والمجتمع الدولي وعدم تحركه أمام ما يشهده من حرب وحشية ضد الإنسانية في قطاع غزة واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا .
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