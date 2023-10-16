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التسول المستفز بإربد.. الاحتكام للدفع أو مواجهة الشتائم

10/16/2023 11:27:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- تحولت إشارات ضوئية في بعض شوارع مدينة إربد إلى ساحات مواجهة، بين سائقين ومتسولين، استبدلوا أساليب الاستجداء غير الناجحة بفنون الاستفزاز التي تربك سائقين وتحملهم على الدفع تجنبا لصدام محتمل قد ينتهي بوابل من الشتائم وأحيانا رشق المركبة بالماء.
مشهد علني لنشاط غير معلن، تجاوز- وفق من واجهوا دقائق الصدام مع متسولين على إشارات ضوئية- حدود التسول التقليدي إلى ما أسموه بـ "التسول الاستفزازي".
يتحدث المواطن محمد العمري عن تجربته ويقول، "هؤلاء الأشخاص يستغلون الإشارات الضوئية كمكان لتنفيذ أعمال التسول بطريقة تستفز السائقين، يسعون للحصول على مبالغ مالية عبر مسح زجاج المركبات، وفي حال عدم التجاوب معهم، يتخذون من السب والشتائم أداة لفرض إرادتهم أو حتى تخريب المركبات".
يتابع العمري: "الفئة التي تمارس التسول هم أطفال، وأحيانا تجد فتيات من مختلف الأعمار، يعمدون إلى الوقوف أمام المركبة في حال امتنع صاحبها عن دفع مبلغ مالي لقاء قيامهم عنوة بمسح زجاجها، ويقود تجاهل السائق لطلبهم إلى مواجهة وابل من الشتائم أو رشقه بالماء".
السائق أحمد الهياجنة يرى أن "تواجد المتسولين على الإشارات الضوئية بات ظاهرة يجب مكافحتها"، مشيرا إلى أن "تبعاتها لا تقف ومع استخدام فنون تسول جديدة استفزازية عند حد إرباك السائقين، بل تتعدى إلى التسبب بأزمات سير واحتمال وقوع حوادث دهس".
ويطالب الهياجنة "بضرورة ضبط المتسولين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم".
واعتبر أن "أسلوب المتسولين بات أشبه بـ"الخاوة"، بعد فشل الاستجداء التقليدي الذي أصبح مكشوفا لدى الغالبية"، قائلا "نفس الوجوه نراها بشكل شبه يومي على الإشارات، أصحابها يمارسون الأعمال ذاتها مع تطوير الأساليب، هم بالعادة غير محتاجين ويمتهنون التسول".
وقال صهيب الزعبي من سكان المدينة "إن ظاهرة جديدة للتسول بدأت تتفاقم في إربد، وهي قيام مجموعة من الفتيات والأطفال من مختلف الأعمار بممارسة أعمال التسول من خلال التوجه إلى المقاهي في أوقات مختلفة، يحملون دفاتر رسومات ويطلبون من المواطنين الشراء منهم".
وأشار إلى أن "العديد من المواطنين يتعاطفون معهم ويقومون بدفع مبالغ مالية لهم"، لافتا إلى أن "أعدادهم تتزايد رغم الجولات الميدانية التي تجريها الجهات الرقابية".
وأكد أن "ظاهرة التسول بدأت تقتحم المنازل وتتسبب بالحرج لربات المنازل، حيث يقرع الباب في ساعات الصباح بعض المتسولات ويطلبن الدخول إلى المنزل لشرح أوضاعهن ويرفضن المغادرة، إلا بعد الحصول على مساعدة مالية وأن كل محاولات التهرب منهن غير مجدية".
في المقابل، يقول مدير التنمية الاجتماعية في إربد محمد أبو طربوش "إن ظاهرة التسول في شارع إربد وفي مجمعات السفريات والأسواق تراجعت بنسبة كبيرة خلال الأشهر الماضية بعد تشديد الرقابة وضبط المتسولين من مختلف الأعمار وإحالتهم إلى القضاء ودور رعاية الأحداث".
وأكد أبو طربوش أن "فرق مكافحة التسول في إربد تعمل في فترتي الصباح والمساء، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في شرطة اربد"، مشيرا إلى أن "الفرق تقوم بجولات على جميع المواقع التي يمكن أن يتواجد فيها متسولون خاصة أمام المساجد والأسواق والمولات".
وأضاف أن "فرق التفتيش ألقت القبض على 48 متسولاً في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، منهم 21 بالغون ذكور و27 بالغون إناث، فيما تم إيداع 19 من الذكور في مركز رعاية وتأهيل المتسولين بمادبا وفتاة حدث واحدة في مركز رعاية وتأهيل المتسولات بالضليل".
ولفت إلى أنه "تم ضبط 99 حدثا منهم 67 من الجنسية الأردنية و12 من الجنسية السورية في شهر آب (أغسطس) الماضي، من خلال تنفيذ ما يقارب من 43 حملة، فيما تم إدخال منذ بداية شهر تشرين الأول (اكتوبر) الحالي 36 حدثا من الذكور إلى مركز رعاية وتأهيل المتسولين بمادبا و 4 فتيات بمركز رعاية وتأهيل المتسولات بالضليل".
ودعا أبو طربوش المواطنين إلى عدم مساعدة المتسولين أو الذين يقومون بالبيع على الإشارات الضوئية وخصوصا وأن غالبيتهم غير محتاجين، وإنما أصبحت مهنة للعديد منهم، مؤكدا أن معظم المتسولين الذين تم القبض عليهم تبين أنهم غير محتاجين ويتلقون دخلا من صندوق المعونة الوطنية.

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